Nhanh chóng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên đèo Gia Bắc

Sạt lở trên đèo Gia Bắc đêm 8/10

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 8/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km66+1 và Km65+2 trên Quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xảy ra sạt lở taluy dương. Vị trí sạt lở được xác định tại Km66+1 và Km65+2 trên Quốc lộ 28.

Các lực lượng thuộc xã Sơn Điền nhanh chóng có mặt xử lý sự cố

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Sơn Điền đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại các điểm sạt lở. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng địa phương, tại các điểm sạt lở, đất bùn, đá tảng cùng cây rừng ngã đổ từ sườn đồi tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Trong đó, điểm sạt lở tại Km66+1 có khối lượng đất đá lớn, khiến đoạn đường dài khoảng 25 m bị ách tắc. Tại Km65+2, khối lượng đất đá sạt xuống ít hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở do địa hình và thời tiết bất lợi.

Các lực lượng xuyên đêm xử lý sự cố để đảm bảo giao thông trên đèo Gia Bắc

Lãnh đạo xã Sơn Điền đã khẩn trương điều động lực lượng tiến hành khắc phục sự cố xuyên đêm. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Điền với vai trò nòng cốt đã phối hợp với Công an xã huy động lực lượng khẩn trương xử lý hiện trường, dọn dẹp đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, bước đầu tạo lối đi tạm cho xe máy lưu thông.

Các lực lượng dọn dẹp cây cối ngã đổ

Sáng 9/10, UBND xã Sơn Điền tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá và cây rừng còn sót lại tại các vị trí sạt lở, tập trung giải phóng mặt đường, sớm khôi phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc.

Sau nhiều nỗ lực của các lực lượng, hiện tại giao thông trên đèo Gia Bắc đã được lưu thông bảo đảm an toàn.

Các lực lượng nỗ lực khắc phục sự cố xuyên đêm, sáng 9/10 giao thông đèo Gia Bắc cơ bản được đảm bảo

Do khu vực đèo Gia Bắc vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn tiếp diễn, người dân và các tài xế cần thận trọng khi lưu thông, chú ý quan sát địa hình, không đi qua khu vực nguy hiểm và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.