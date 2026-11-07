Nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người dân

Anh Vũ vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi.

Ngay sau đó, Tổ ANTT ở cơ sở đã bàn giao chiếc ví cho Công an phường An Khê để xác minh, tìm chủ sở hữu. Với tinh thần trách nhiệm, Công an phường nhanh chóng xác minh, liên hệ anh Vũ đến nhận lại đầy đủ tài sản, giấy tờ. Anh Vũ vui mừng cảm ơn người nhặt được tài sản và tinh thần trách nhiệm của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và Công an phường An Khê.