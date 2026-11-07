Nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người dân
Sáng 6-11, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trước cổng Trường Mầm non Hồng Đào (phường An Khê, TP Đà Nẵng) đã nhặt được 1 chiếc ví có nhiều giấy tờ mang tên anh Lê Bá Vũ (2008, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng).
Ngay sau đó, Tổ ANTT ở cơ sở đã bàn giao chiếc ví cho Công an phường An Khê để xác minh, tìm chủ sở hữu. Với tinh thần trách nhiệm, Công an phường nhanh chóng xác minh, liên hệ anh Vũ đến nhận lại đầy đủ tài sản, giấy tờ. Anh Vũ vui mừng cảm ơn người nhặt được tài sản và tinh thần trách nhiệm của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và Công an phường An Khê.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhanh-chong-xac-minh-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-dan-post360647.html