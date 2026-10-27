Nhanh chóng truy xét và bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến 2 vụ cướp tài sản

Theo kết quả điều tra, khoảng 02h50’ ngày 24/10, tại quán hủ tiếu số 96 Nguyễn Công Phương (thôn Phú Vinh Trung, xã Nghĩa Hành), 4 thanh niên đi trên một xe mô tô màu đỏ đuổi đánh 3 thanh niên, sau đó chiếm đoạt xe mô tô biển kiểm soát 76B1-85.104 của anh Trương Đặng Hiếu (trú xã An Phú, Quảng Ngãi).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Hành đã trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành truy xét và xác định 04 đối tượng trên trú tại xã Minh Long (Quảng Ngãi); kịp thời phối hợp với Công an xã Minh Long làm rõ các đối tượng, thu giữ tang vật liên quan và đưa về trụ sở làm việc.

12 đối tượng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng khai nhận, khoảng 1h cùng ngày, nhóm này đã bị 8 đối tượng khác đuổi đánh, chiếm đoạt một xe mô tô. Từ lời khai trên, Công an xã Nghĩa Hành phối hợp với Phòng CSHS, khẩn trương truy xét liên tục trong hai ngày 24 và 25/10. Đến khoảng 2h ngày 26/10, lực lượng Công an đã làm rõ thêm 8 đối tượng còn lại, gồm 2 đối tượng trú xã Nghĩa Hành và 6 đối tượng trú tại các xã Phước Giang, Đình Cương (Quảng Ngãi); đồng thời thu giữ xe mô tô và các hung khí là tang vật vụ cướp.

Theo Thượng tá Trần Văn Hảo - Trưởng Công an xã Nghĩa Hành, vụ việc có tính chất phức tạp khi các đối tượng vừa là người bị hại trong vụ cướp trước, vừa liên quan đến vụ cướp xảy ra sau . Đến chiều ngày 26/10, Cơ quan Phòng CSHS Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.