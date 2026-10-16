Nhanh chóng truy bắt kẻ cướp giật

Đối tượng Vỹ bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 13-10, Công an phường Quy Nhơn Nam nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8 giờ 30 ngày 14-10, lực lượng Công an xác định, bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật là Lê Triệu Vỹ và thu hồi bị chiếm đoạt. Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.