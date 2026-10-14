Nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Hiện có 69/78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ nhân lực CĐS. Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS, đến ngày 14/10, mới đạt khoảng 100/336 tỉ đồng của năm 2026, tương đương 29,95%.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp báo cáo, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính khẩn trương rà soát tình hình phân bổ, giải ngân nguồn vốn đầu tư công dành cho KHCN, ĐMST và CĐS; báo cáo phải cụ thể theo từng sở, ngành, đơn vị, địa phương, trong đó phải xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; yêu cầu hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 16/10.

Bên cạnh đó, sau này khi báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy các nội dung về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thì phải có một báo cáo riêng về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Ảnh: T.Đ

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát tổng thể các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin, đề xuất hướng triển khai trong năm tiếp theo, quy hoạch lại thế nào, hoàn thành và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 19/10; phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan thống kê xây dựng bảng điều hành số tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Các sở, ngành cần xác định rõ nhu cầu dữ liệu phục vụ quản lý theo từng lĩnh vực, tăng cường khai thác dữ liệu sẵn có, đẩy mạnh tự động hóa báo cáo, giảm thời gian và công sức thực hiện các báo cáo thủ công. Đối với nhiệm vụ CĐS tại cơ sở, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chọn ra 30 địa phương để triển khai thí điểm hỗ trợ nhân lực về công nghệ thông tin, CĐS, ưu tiên địa bàn khó khăn, thiếu nhân lực.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Các doanh nghiệp Viettel, VNPT và MobiFone, mỗi doanh nghiệp cử 30 nhân viên có chuyên môn để tăng cường về địa bàn cơ sở thí điểm hỗ trợ các địa phương CĐS. Các doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà phải chủ động đề xuất những giải pháp công nghệ phù hợp, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương, từ quản lý đất đai, phát triển nông nghiệp thông minh đến thương mại điện tử và hỗ trợ người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu chính quyền cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo lực lượng được tăng cường về cơ sở, xác định rõ nhu cầu, nhiệm vụ đặt hàng với doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai. Đồng thời, cần phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, huy động các lực lượng phù hợp tham gia hỗ trợ CĐS. Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chức năng đánh giá cụ thể hiệu quả và chi phí, nghiên cứu phương án tổ chức, thuê dịch vụ công nghệ phù hợp, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.