Tại các điểm kiểm tra, nhà đầu tư các dự án đã báo cáo nhanh tình hình triển khai các dự án. Theo đó, tính đến thời điểm kiểm tra, dự án CCN Hồ Sơn 1 đạt tiến độ thi công 92%; có 21 nhà đầu tư thứ cấp quan tâm đăng ký đầu tư vào CCN, trong đó, dự án Nhà máy may mặc Winson đã vận hành chính thức trong tháng 11/2026.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra dự án CCN Hồ Sơn 1

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra dự án CCN Hòa Sơn 1

Về CCN Hòa Sơn 1, đến thời điểm kiểm tra, khối lượng thi công đạt 38%; khối lượng đào san nền đạt 92%, đắp san nền đạt 78,7%; hệ thống thoát nước mưa thi công mới đạt 11,9% và hệ thống hố ga đạt 6,9%.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem phương án bồi thường GPMB dự án CCN Minh Sơn

Dự án CCN Minh Sơn (quy mô 55 ha) đến nay đã thực hiện kiểm đếm được 29,33 ha; phê duyệt phương án bồi thường cho 42 hộ với diện tích 15,1 ha và đã chi trả cho 39 hộ; giải ngân vốn đạt khoảng 6,77% theo tổng vốn đầu tư.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe nhà đầu tư dự án CCN Đồng Mỏ báo cáo tình hình triển khai dự án

Dự án CCN Đồng Mỏ (quy mô 66,46 ha) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và hoàn thành rà phá bom mìn. Nhà đầu tư dự án đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Đối với dự án KCN VSIP Lạng Sơn, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 đạt khoảng 70%; thi công nhà máy xử lý nước thải đạt 90,5%, nhà máy cấp nước đạt 77%; hiện có 5 dự án thứ cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích 19,87 ha.

Cũng theo báo cáo của các nhà đầu tư, bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện các công việc liên quan và thi công các dự án còn chậm.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các nhà đầu tư, của các sở, ngành và chính quyền các xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan liên quan của tỉnh và chính quyền các xã có dự án triển khai trên địa bàn tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với dự án KCN VSIP Lạng Sơn, đồng chí đề nghị: UBND xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với nhà đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về GPMB; nhà đầu tư dự án tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và các hạng mục liên quan đến dự án.

Nhà đầu tư dự án CCN Hồ Sơn 1 tập trung thi công san nền của dự án

Đối với các dự án CCN: Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1, Minh Sơn, Đồng Mỏ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, nhà đầu tư dự án CCN Hồ Sơn 1 và CCN Hòa Sơn 1 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án, qua đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động; các cơ quan liên quan chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục pháp lý liên quan còn thiếu.

Đặc biệt, nhà đầu tư dự án CCN Đồng Mỏ và Minh Sơn cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện khởi công dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết với tỉnh.