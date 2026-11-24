UBND xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khen thưởng đột xuất Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

UBND xã Ea Knốp tổ chức khen thưởng đột xuất Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã

Trước đó, ngày 19/11, Công an xã Ea Knốp tiếp nhận tin báo của anh V.Q.M. (trú tại thôn 6) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 11 triệu đồng, 2.000 USD, một nhẫn vàng và một dây chuyền vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định N.M.H. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Ea Knốp) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, do nợ nần, không có việc làm ổn định, H. nảy sinh ý định trộm cắp. Biết gia đình anh M. cất giữ tài sản trong nhà, H. thuê phòng tại một nhà nghỉ gần đó để theo dõi, chờ thời cơ.

Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 18/11, lợi dụng lúc gia đình anh M. vắng nhà, H. phá cửa hông, đột nhập lấy trộm tài sản.

Khi H. chưa kịp tẩu tán, tiêu xài số tài sản chiếm đoạt, Công an xã Ea Knốp đã triệu tập làm việc, thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại buổi khen thưởng, ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong quá trình xác minh, truy xét, thu hồi tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Ea Knốp đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hiện Công an xã Ea Knốp đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục hoàn trả tài sản cho gia đình bị hại.