Nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân ảnh hưởng vụ nổ khí gas
Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11 không chỉ gây thương vong mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống hàng trăm hộ dân khu nhà E3, E4 tập thể Vĩnh Hồ và khu vực lân cận. Ngay trong ngày 24, 25/11, công tác di dời hơn 120 hộ dân có liên quan tại các khu vực nguy hiểm đã được triển khai với tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan chức năng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhanh-chong-on-dinh-cuoc-song-nguoi-dan-anh-huong-vu-no-khi-gas-246261125193033254.htm