Nhanh chóng làm sạch không gian mạng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng trao khen thưởng cho đại diện các đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Những kết quả đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc và “phủ xanh” MXH không chỉ củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên mà còn góp phần quan trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia tương tác trên không gian mạng.

Giữ vững “trận địa số”

Để giữ vững “trận địa số”, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy thường xuyên kiện toàn vững chắc bộ máy hoạt động xuyên suốt từ cấp thành phố xuống các xã, phường cùng với hệ thống tuyên truyền viên được xây dựng rộng khắp. Ban mời đội ngũ báo cáo viên có chuyên môn sâu để tổ chức tập huấn kỹ năng nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên MXH, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các buổi diễn tập xử lý tình huống thực tiễn. Qua đó, hệ thống chính trị cơ sở vận dụng hiệu quả các kỹ năng để định hướng dư luận, phản bác sắc bén mọi luận điệu xuyên tạc và đẩy lùi luồng thông tin tiêu cực.

Sự quyết liệt của Công an thành phố góp phần đặc biệt quan trọng trong xác minh và xử lý nhiều nội dung sai sự thật xuất hiện trên MXH, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Như vụ một sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước) bịa chuyện bị bắt cóc bán sang biên giới, khiến Ban Giám hiệu trường ban hành thông báo, gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Tuy nhiên, Công an thành phố đã khẩn trương điều tra làm rõ bản chất sự việc, giúp cộng đồng hoàn toàn yên tâm và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an được đánh giá rất cao.

Không chỉ dừng lại ở việc bóc gỡ các tin đồn thất thiệt, Công an thành phố còn thể hiện sự nghiêm minh thông qua hàng loạt chuyên án khởi tố những đối tượng phát tán video mang nội dung “giang hồ mạng”. Việc ngăn chặn triệt để các sản phẩm văn hóa độc hại này góp phần xóa bỏ hệ lụy tiêu cực, ngăn ngừa sự lệch chuẩn trong tư tưởng của thế hệ thanh thiếu niên. Nhiều băng nhóm lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán hàng kém chất lượng cũng bị Công an thành phố kiên quyết đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Huyến (ở phường Trấn Biên) bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ các biện pháp quyết liệt làm sạch MXH mà thành phố thực hiện trong thời gian qua. Ông Huyến cho rằng: Người dân ngày nay ai cũng sử dụng MXH, đặc biệt là thanh thiếu niên. Những đoạn phim bạo lực, clip ngắn thiếu lành mạnh, hay các thông tin giật gân có cơ hội phát tán rộng rãi trên nền tảng trực tuyến sẽ là mối nguy hiểm và làm băng hoại văn hóa dân tộc.

Ông Giang Văn Mạnh (ở phường Trảng Dài) bày tỏ: MXH mang danh nghĩa thế giới ảo nhưng lại có sức chi phối vô cùng lớn đến mọi mặt của đời sống thực. Do đó, các cấp chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật phải tiếp tục hành động quyết liệt, liên tục hơn nữa để loại bỏ triệt để mọi mầm mống tội phạm công nghệ cao, những clip và phim ngắn có nội dung nhạy cảm, thông tin giả... Chỉ khi không gian số được làm sạch một cách toàn diện, xã hội phát triển bền vững, văn minh.

“Nâng cao ý thức trách nhiệm ứng xử trên MXH là nền tảng cốt lõi để sinh viên tự biết cách tự bảo vệ mình trước những “bàn tay” lừa đảo vô hình trên không gian số. Mỗi sinh viên còn phải có trách nhiệm lớn hơn, trở thành những “hạt nhân xanh” lan tỏa giá trị tốt đẹp trên môi trường số, trong môi trường mình đang học tập và ở bất cứ nơi đâu mình sinh sống”. Tiến sĩ Đoàn Mạnh Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai

Thiết lập “màng lọc” văn hóa

Ngay từ những ngày đầu bước vào năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố tổ chức hàng loạt đợt tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho hơn 1 triệu học sinh. Công tác tập huấn chuyên sâu được triển khai đồng bộ nhằm trang bị kiến thức ứng xử, kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho toàn bộ cán bộ quản lý chủ chốt các cơ sở giáo dục. Sở GDĐT phối hợp với Công an thành phố tổ chức chuỗi hoạt động Chiến dịch truyền thông “Không một mình” trên không gian số được phát động điểm tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an thành phố trao đổi với học sinh về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của Sở GDĐT với các đơn vị liên quan đã thúc đẩy nhiều cơ sở giáo dục thiết lập hệ thống quy tắc ứng xử văn hóa của cả giáo viên lẫn học sinh, sinh viên trên môi trường số. Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân (phường Tam Hiệp) Phạm Thị Ngọc Lý cho biết: Trường từng chịu ảnh hưởng bởi những luồng thông tin giả trên MXH, gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động. Nhờ sự can thiệp dứt điểm từ Phòng An ninh mạng mà tình trạng này đã được ngăn chặn triệt để. Các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố còn hỗ trợ rất nhiệt tình, qua đó giúp học sinh nâng cao ý thức kỷ luật trong đời sống thực lẫn không gian trực tuyến.

Trong khi đó, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Thanh thiếu niên hiện nay đều sử dụng MXH, vì thế Đoàn - Hội - Đội không thể đứng ngoài cuộc. Thành đoàn đã sử dụng chính các ứng dụng MXH để dẫn dắt, định hướng luồng thông tin tích cực hướng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Thông qua các chiến dịch truyền thông đa phương tiện, tổ chức Đoàn góp phần giúp những người trẻ biết cách tương tác trên MXH một cách thông minh và chuẩn mực.

Các thế lực thù địch, các đối tượng lừa đảo không loại trừ người dân nào để thực hiện các hành vi lôi kéo, kích động và lừa đảo trên không gian số. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần phải sáng tạo mang lại hiệu quả hơn nữa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (ở phường Biên Hòa) chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với những tiểu phẩm ngắn tuyên truyền pháp luật phát trên mạng do công an các xã, phường của thành phố thực hiện. Những đoạn phim này không chỉ mang tính giải trí nhẹ nhàng, mà quan trọng hơn còn giúp cộng đồng tự trang bị kỹ năng xác minh và chắt lọc tin tức chuẩn xác, phòng ngừa các vụ lừa đảo qua mạng.

Để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng, việc liên tục rèn luyện sức “đề kháng số” cho toàn dân là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Khi tất cả người dân được trang bị kỹ năng số đầy đủ thì sẽ có “kháng thể” tốt trước các thông tin xấu, độc. Từ nền tảng nhận thức vững chắc này, mỗi người dân sẽ chủ động kiến tạo một môi trường sinh hoạt trực tuyến văn minh, an toàn.