Nhanh chóng khống chế đám cháy nhà xưởng tại xã An Khánh

Đám cháy bùng phát tại khu vực nhà xưởng, tạo ra cột khói lớn khiến nhiều người dân xung quanh chú ý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HL

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh cho biết, sáng nay lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế các công trình, nhà xưởng trái phép tại gần khu vực xảy ra cháy, nên cũng kịp thời phát hiện và huy động lực lượng chữa cháy.

Hiện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã An Khánh cũng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: HL

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý những nguy cơ phát sinh và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện chưa có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng xã An Khánh tiến hành cưỡng chế các công trình, nhà xưởng trái phép tại khu vực Vân Côn, sáng 7-11. Ảnh: HL

Cũng theo lãnh đạo xã An Khánh, nhận biết nguy cơ cháy rất cao từ các công trình, nhà xưởng trái phép, thực hiện Kết luận số 114/KL-TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tập trung chỉ đạo xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, địa phương đang tập trung rà soát, phân loại và triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại kéo dài.

Đây không chỉ là yêu cầu xử lý các vi phạm cụ thể, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy nổ, mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lập lại kỷ cương pháp luật, bảo đảm an toàn cho người dân và tạo môi trường phát triển ổn định, bền vững.

Do đó, người dân cần phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác xử lý các công trình, nhà xưởng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý, cưỡng chế tháo dỡ các công trình, nhà xưởng vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, lực lượng chức năng xã An Khánh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tự giác khắc phục sai phạm, chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế phát sinh vi phạm mới, góp phần lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.