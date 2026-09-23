Nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập lụt để học sinh sớm trở lại lớp học

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra tình trạng ngập lụt tại một số trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Sau nhiều ngày mưa lũ, dù thời tiết hiện nay đã thuận lợi, song 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến, gồm: Trường THCS Đồng Tiến (điểm trường chính), Trường Mầm non Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến vẫn còn ngập sâu. Gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại trường học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác kiểm tra tình trạng ngập lụt tại một số trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng tình trạng ngập lụt xảy ra, ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan. Công tác quy hoạch và thiết kế hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước chưa đảm bảo, thiếu đồng bộ, thiếu kết nối.

Chưa có kế hoạch, kịch bản tổng thể trong việc tiêu thoát nước dẫn đến tiêu úng khu vực này lại dồn ứ sang khu vực khác.

Cùng với đó, việc triển khai các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn còn chậm; tình trạng quy hoạch và quản lý sử dụng ao, hồ đập vẫn hạn chế.

Trước tình trạng trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: Trước mắt, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo vận động phụ huynh học sinh đưa con em sang các điểm trường học khác không bị ngập lụt để sớm ổn định việc học của các cháu.

Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đưa các trường học này vào danh sách các dự án công trình khẩn cấp, cấp bách để bố trí nguồn vốn xử lý ngay tình trạng ngập úng tại đây.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu các phương án, không để tình trạng ngập lụt kéo dài khi có mưa bão xảy ra trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục bám sát những vấn đề phát sinh để có phương án xử lý.

Ngay sau khi nước rút, các trường học khẩn trương tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên và kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra trạm bơm tại xã Đồng Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phải tính toán, nghiên cứu để sớm có quy hoạch tổng thể Đồng Tiến với các vùng lân cận, tạo thành một chỉnh thể thống nhất; đồng thời đẩy nhanh các dự án đã được bố trí vốn, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thủ tục giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư.

Rà soát lại tất cả các ao, hồ đập đang được giao quản lý, tuyệt đối không để tình trạng san lấp và xây dựng trái phép; đồng thời phải khơi thông dòng chảy để nâng cao khả năng tiêu thoát nước. Quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống tiêu úng, máy bơm nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, điều quan trọng là địa phương phải chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới bắt đầu rà soát, chuẩn bị.