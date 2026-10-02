Nhanh chóng khắc phục sự cố sập cổng chào phường Bình Dương

Theo đó, lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, Đội CC và CNCH khu vực 30 nhận được tin báo từ Công an phường Bình Dương, về việc sập cổng chào tại địa chỉ số 617, đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố 3, phường Bình Dương.

Đội CC và CNCH khu vực 30 điều động 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để xử lý vụ việc. Sự việc rất may không gây thương tích về người.

Đội CC và CNCH khu vực 30 cùng các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sập cổng chào

Tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định cổng chào bị đổ sập hoàn toàn do mưa lớn, gió giật mạnh, cản trở lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch. Các đơn vị nhanh chóng triển khai 2 đội hình và sử dụng các phương tiện, thiết bị để xử lý, khắc phục sự cố.

Đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông Bình Triệu, Điện lực Bình Dương, Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bình Dương cùng phối hợp xử lý.

Sau khoảng 40 phút khẩn trương triển khai, các lực lượng hoàn thành công tác CNCH, giải phóng mặt bằng để thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông bình thường.

>>> Một số hình ảnh cơ quan chức năng khắc phục sự cố sập cổng chào: