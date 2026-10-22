Nhanh chóng khắc phục bụi, tiếng ồn tại Khu tái định cư Trung Thành

Người dân phản ánh khu sản xuất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ nằm sát Khu tái định cư Trung Thành, phường Quyết Thắng gây ra bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống.

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã phản ánh tình trạng người dân tại Khu tái định cư Trung Thành, tổ dân phố Cây Xanh, nay là tổ dân phố 16, phường Quyết Thắng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển, tập kết, sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ.

Tiếp nhận ý kiến của người dân và thông tin phản ánh trên báo chí, UBND phường Quyết Thắng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, làm việc với doanh nghiệp tại khu vực sản xuất, kinh doanh để xác định nguyên nhân và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục.

Hệ thống sàng tuyển đã được công nhân tháo dỡ để cắt giảm công suất hoạt động.

Qua làm việc, doanh nghiệp cung cấp các giấy tờ liên quan, trong đó có hồ sơ đăng ký môi trường, hợp đồng hợp tác kinh doanh và báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

UBND phường Quyết Thắng đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết trong hồ sơ; chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Ông Dương Trung Kiên phụ trách hoạt động sản xuất của Công ty cho biết: Doanh nghiệp đã dừng ngay hoạt động và tháo dỡ 2 máy nghiền khỏi khu vực sản xuất để vận chuyển đi nơi khác, đồng thời giảm lưu lượng tập kết, chỉ sử dụng khu vực này làm bãi tập kết vật liệu.

Ngoài ra, Công ty cam kết hoạt động tập kết, bốc xếp và vận chuyển thực hiện giới hạn trong hai khung giờ: buổi sáng từ 7 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 đến 17 giờ. Cùng với điều chỉnh hoạt động, doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi, tiếng ồn; thu gom chất thải và vệ sinh khu vực thường xuyên. Công ty chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

Khu vực tập kết xỉ đã được che chắn bạt để giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, cho biết: Ngay sau buổi làm việc ngày 20-10, Công ty đã triển khai các biện pháp giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và cam kết của doanh nghiệp; đảm bảo tất cả các cam kết phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và mang lại sự cải thiện thực chất cho đời sống người dân.