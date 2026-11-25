Nhiều “điểm nghẽn” trong vận hành hệ thống y tế

Bác sĩ Phạm Thị Hồi, Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Bàu Lâm nêu ý kiến, sau sắp xếp địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh có 168 trạm y tế, tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế, đặc biệt là các trạm y tế vùng sâu vùng xa gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục thuốc Bảo hiểm y tế. Những điều này khiến cho các trạm y tế chưa đáp ứng được việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Mặc dù Sở Y tế đã có chính sách luân phiên bác sĩ hỗ trợ cho các trạm y tế và Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí cho các bác sĩ luân phiên; tuy nhiên bác sĩ Hồi kiến nghị Thành phố cần có những sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc Bảo hiểm y tế và chế độ nhân để các trạm y tế đảm bảo thực hiện chức năng khám chữa bệnh và quản lý, theo dõi sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Liên quan đến vấn đề tính đúng, tính đủ giá viện phí, bác sĩ Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho rằng, hiện nay hầu hết các bệnh viện phải tự đảm bảo nguồn kinh phí và nguồn kinh phí này là từ nguồn khám bệnh, chữa bệnh song giá viện phí vẫn chưa được tính đầy đủ kết cấu toàn bộ các chi phí. Do đó, bác sĩ Dũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh chế bệnh theo hướng tính đúng tính đủ các yếu tố về chi phí thực tế.

Cùng ý kiến, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong khi viện phí chưa được tính đúng tính đủ thì yêu cầu chuyển đổi số bắt buộc các bệnh viện phải đầu tư chi phí không nhỏ cho ứng dụng công nghệ thông tin. Đơn vị mỗi năm dành khoảng 2 tỷ đồng cho những chi phí này nhưng chưa được nhận khoản hỗ trợ nào. Bệnh viện kiến nghị lãnh đạo thành phố có các giải pháp hỗ trợ để bệnh viện chuyển đổi số hiệu quả. Liên quan đến cơ chế thanh toán thuốc và vật tư y tế, hiện nay các bệnh viện mua sắm thông qua đấu thầu và thanh toán cho người bệnh bằng đúng giá mua vào. Tuy nhiên, hoạt động này cần rất nhiều kinh phí như: tổ chức đấu thầu, thuê đơn vị tư vấn, thẩm định, bảo quản thuốc (nhiều thuốc phải bảo quản lạnh), thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bị đổ, vỡ…; trong khi hầu hết các bệnh viện đều phải tự chủ tài chính nên vẫn phải "gánh" các chi phí này. Do đó, các cơ quan có liên quan nghiên cứu cho phép tỷ lệ chi phí hợp lý chênh lệch để các bệnh viện có thể có kinh phí hoạt động hiệu quả.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về những khó khăn của ngành y tế. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng nêu các "điểm nghẽn" của ngành y tế hiện nay, trong đó năng lực y tế cơ sở là một trong những vấn đề cần khắc phục. Một số trạm y tế còn thiếu nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tế hiện nay, nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các khu vực xa trung tâm vẫn rất lớn. Cơ chế tài chính và thanh toán bảo hiểm y tế còn bất cập. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa tính đủ các yếu tố chi phí; một số cơ sở công lập gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ. Báo cáo năm 2026 ghi nhận mức vượt dự toán chi Bảo hiểm y tế khoảng 6.000 tỷ đồng; vẫn còn các khoản chi phí liên quan đến một số cơ sở y tế công lập chưa được giải quyết dứt điểm. Dữ liệu y tế chưa được kết nối đồng bộ do thiếu kho dữ liệu dùng chung hoàn chỉnh và chuẩn liên thông thống nhất. Việc tiếp cận công nghệ, định danh điện tử của một bộ phận người dân còn hạn chế. Quy mô địa bàn và khối lượng nhiệm vụ quản lý sau hợp nhất tăng nhanh, tạo áp lực lớn đối với nhân lực và năng lực điều hành. Ngành y tế xác định khối lượng công việc trước mắt còn rất nhiều, giai đoạn tiếp theo, ưu tiên ổn định và nâng cao năng lực y tế cơ sở; rà soát nhu cầu nhân lực, trang thiết bị, thuốc và hạ tầng của từng trạm y tế; phát huy thực chất mô hình bệnh viện đồng hành, luân phiên bác sĩ và đội chăm sóc sức khỏe liên tục. Mục tiêu là người dân được tiếp cận dịch vụ thiết yếu ngay tại nơi cư trú, giảm chuyển tuyến không cần thiết.

Thúc đẩy "gỡ vướng"

Nhiều cử tri đề xuất về các chế độ ưu đãi đặc thù, chế độ tiền lương đối với nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở; nêu lên khó khăn, tâm lý "e ngại, lo sợ" trong đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và nêu quan điểm, HĐND Thành phố tiếp thu đầy đủ và sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố kiến nghị khẩn cấp với Bộ Y tế; chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế chủ động tham mưu phương án biên chế linh hoạt bám sát quy mô dân số thực tế tại từng địa bàn, không để trạm y tế rơi vào cảnh "vừa thiếu người, vừa quá tải công việc".

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Về tự chủ bệnh viện và thanh quyết toán Bảo hiểm y tế, lãnh đạo HĐND Thành phố cho rằng không thể phó mặc các bệnh viện công lập tự xoay xở khi giá viện phí chưa được tính đúng, tính đủ chi phí thực tế. Thành phố phải có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị, phục vụ cộng đồng, chuyên khoa khó thu hút và đầu tư hạ tầng trang thiết bị. Thấu hiểu và chia sẻ với tâm lý "e ngại, sợ sai" trong đấu thầu, mua sắm y tế của cán bộ làm công tác mua sắm của các các bệnh viện, lãnh đạo HĐND Thành phố khẳng định sẽ bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì người bệnh.

HĐND Thành phố yêu cầu Sở Y tế phải khẩn trương hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc "một lần nhập liệu, nhiều lần sử dụng", thực hiện các giải pháp bảo mật tối đa dữ liệu bệnh án của người dân, hỗ trợ các bệnh viện trong thực hiện chuyển đổi số. Thành phố kiên quyết chấm dứt tình trạng nhân viên y tế vừa phải sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, vừa phải duy trì hồ sơ giấy; chấm dứt việc một số liệu phải nhập đi nhập lại trên nhiều phần mềm khác nhau. HĐND Thành phố sẽ đưa nội dung giải quyết kiến nghị cử tri ngành y tế vào chương trình giám sát chuyên đề thường kỳ của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố; cùng người và cử tri giám sát tiến độ thực hiện cam kết của các sở, ban, ngành, bảo đảm từng lời hứa với cử tri phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trên thực tế.