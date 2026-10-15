Nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Tổ CSGT hỗ trợ dẫn đường để đưa bà Quan đi cấp cứu.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ CSGT nhanh chóng dùng xe mô-tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân đến bệnh viện. Nhờ được hỗ trợ kịp thời và sự cứu chữa tích cực của y, bác sĩ nên bà Quan đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định. Sau sự việc, gia đình bà Quan đã đăng tải lời cảm ơn trên mạng xã hội, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Đội CSGT đường bộ số 4.