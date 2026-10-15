Nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu
Khoảng 21 giờ 30 ngày 13-10, trong lúc TTKS tại địa bàn xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), Tổ CSGT Cư Jút (Đội CSGT đường bộ số 4 thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được đề nghị của người dân về việc hỗ trợ khẩn cấp để đưa bà Bàn Mùi Quan (1980, trú xã Đắk Wil) bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện cấp cứu.
Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ CSGT nhanh chóng dùng xe mô-tô đặc chủng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân đến bệnh viện. Nhờ được hỗ trợ kịp thời và sự cứu chữa tích cực của y, bác sĩ nên bà Quan đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định. Sau sự việc, gia đình bà Quan đã đăng tải lời cảm ơn trên mạng xã hội, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Đội CSGT đường bộ số 4.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhanh-chong-ho-tro-dua-benh-nhan-di-cap-cuu-post359460.html