Nhanh chóng đưa các nền tảng số vào vận hành

Cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn công chức xã Đồng Thái cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.

IOC là trung tâm tích hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền theo thời gian thực với 7 kịch bản chuyên sâu, bao gồm: kinh tế - xã hội; tương tác chính quyền với người dân, doanh nghiệp; giám sát dịch vụ công; điều hành trực tuyến thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Trung ương giao; cùng các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục và đất đai. Đồng thời kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm hỗ trợ quản trị, điều hành hiệu quả hơn.

NinhBinh-S được xây dựng là kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, tích hợp nhiều tiện ích như thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, gửi kiến nghị, khai thác các dịch vụ số và nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số lấy người dân làm trung tâm.

Bắt tay vào thử nghiệm, Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Ninh Bình tập trung bảo đảm Hệ thống thông tin báo cáo và các nền tảng phục vụ IOC, NinhBinh-S được vận hành đồng bộ. Rà soát, chuyển đổi dữ liệu; kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và các bộ chỉ tiêu phục vụ IOC.

Trên cơ sở dữ liệu được cập nhật, Sở phối hợp xây dựng các bảng điều hành trực quan tại Trung tâm IOC, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh theo dõi, giám sát và chỉ đạo, điều hành trên môi trường số. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng NinhBinh-S.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, IOC đã kết nối thành công với 4 hệ thống cơ sở dữ liệu lớn gồm tài chính - ngân sách, giáo dục, đất đai và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. NinhBinh-S đang dần khẳng định vai trò là kênh kết nối trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Ngay tuần đầu thử nghiệm ứng dụng NinhBinh-S tại 13 xã, phường đã có hơn 6.200 lượt người dân và cán bộ, công chức, viên chức cài đặt. Trong đó, xã Minh Tân có số lượng cao nhất với 1.745 người; xã Giao Bình 942 người; phường Phủ Lý 713 người; xã Nho Quan 638 người; xã Đồng Thái 537 người.

Tại xã Minh Tân, việc tuyên truyền được xác định là khâu quan trọng để người dân cài đặt và khai thác hiệu quả nền tảng số do chính quyền cung cấp. Đồng chí Trần Bích Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: “Với lực lượng nòng cốt là Tổ công nghệ số cộng đồng, chúng tôi tập trung cao độ cho công tác tuyền tuyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng NinhBinh-S và hướng dẫn chi tiết tính năng của từng trường thông tin. Qua đây, giúp người dân thấy được lợi ích của ứng dụng với thực tế cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày để khai thác và hình thành thói quen trao đổi, tương tác với chính quyền trên môi trường số”.

Tại xã Ninh Cường, ông Nguyễn Hồng Hà, thôn Tân Lý cho biết: “NinhBinh-S là ứng dụng thiết thực khi tích hợp nhiều thông tin, dịch vụ trên một nền tảng. Đặc biệt, tôi và bà con trong thôn rất hứng thú với lớp thông tin phản ánh hiện trường, giúp chúng tôi dễ dàng phản ánh trực tiếp những vấn đề phát sinh trong cuộc sống tới các cấp chính quyền”.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình thử nghiệm IOC và NinhBinh-S vẫn còn những điểm nghẽn cần khắc phục ngay như: Việc cung cấp, cập nhật dữ liệu ở một số sở, ngành, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ đơn vị thực hiện báo cáo trên hệ thống còn thấp. Công tác kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng chưa đồng đều; nhận thức, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế; việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng NinhBinh-S chưa thực sự quyết liệt.

Đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Để các nền tảng vận hành thực chất và đủ điều kiện nhân rộng trên toàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đang tập trung bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành.

Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu; đồng thời xây dựng các bộ chỉ tiêu chuyên ngành, lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cung cấp, cập nhật dữ liệu; hoàn thiện kết nối hệ thống báo cáo tỉnh với hệ thống báo cáo Chính phủ; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; đồng thời kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng và phát huy lực lượng này trong hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, trong tháng cao điểm chuyển đổi số, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, giúp người dân cài đặt, sử dụng NinhBinh-S, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Đối với 13 xã, phường thử nghiệm, cần nghiêm túc triển khai theo phương án được phê duyệt, chủ động phản hồi khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện mô hình trước khi triển khai rộng, đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa các nền tảng chính thức đi vào vận hành.