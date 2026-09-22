Nhanh chóng đưa các công trình giao thông trọng điểm về đích

Các nhà thầu đang tập trung thi công Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2.

Tăng tốc trên các công trường trọng điểm

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu Thanh Hóa triển khai xây dựng cầu Thống Nhất.

Tại hạng mục cầu Thống Nhất, thuộc Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, Công ty CP Xây dựng Cầu Thanh Hóa đang tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục. Với tổng vốn khoảng 130 tỷ đồng, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 75% kế hoạch, giá trị giải ngân gần 100 tỷ đồng. Hiện, nhà thầu đang triển khai 4 mũi thi công phần móng, mố cầu, trụ cầu và đúc dầm, phấn đấu hoàn thành cầu Thống Nhất vào tháng 11/2026.

Theo ông Lê Công Trí, Giám đốc Công ty CP Xây dựng Cầu Thanh Hóa, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn đang hoàn thiện hạng mục nền đường Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2.

Cùng tuyến, Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn đảm nhận thi công gói thầu dài gần 2km. Khối lượng thực hiện đến nay đạt gần 80%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nền, mặt đường, chuẩn bị thảm bê tông nhựa; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, tại một số vị trí, mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ vẫn ảnh hưởng đến việc thi công hệ thống thoát nước. Đây là vấn đề cần được tập trung xử lý để bảo đảm các mũi thi công triển khai liên tục, đồng bộ.

Các hạng mục thuộc Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 đang được triển khai gấp rút.

Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, dài hơn 5,6km, tổng mức đầu tư trên 1.440 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống điện, cấp - thoát nước, cây xanh và các hạng mục phụ trợ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm trục kết nối quan trọng từ khu vực trung tâm tỉnh lỵ Thanh Hóa đến đô thị du lịch biển Sầm Sơn, góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành tuyến đường từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển Nga Sơn.

Tuyến đường kết nối từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dài gần 19km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, cũng đang được tập trung hoàn thiện.

Trong quá trình triển khai, dự án từng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, năng lực một số nhà thầu, nguồn vật liệu và điều kiện thời tiết. Đến ngày 5/8/2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung thi công, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn lớn.

Nhà thầu tập trung thi công tại những đoạn cuối cùng được bàn giao mặt bằng.

Đến nay, 4 cây cầu và 81 cống thoát nước đã hoàn thành; bê tông nhựa đạt gần 85% chiều dài tuyến; giá trị thực hiện đạt gần 92% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Công ty Cổ phần Tân Thành thảm nhựa những đoạn cuối cùng của tuyến đường từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư công trình Giao thông Thanh Hóa, cho biết: “Để hoàn thành dự án trước ngày 31/10/2026, các hạng mục cuối cùng như nút giao, cánh tuyến nút giao, thảm mặt đường một số đoạn còn lại và hệ thống chiếu sáng đang được tập trung thi công. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ”.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các chủ đầu tư, địa phương và nhà thầu đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu; đồng thời kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng và năng lực nhà thầu. Những đơn vị không đáp ứng yêu cầu sẽ được điều chỉnh, điều chuyển khối lượng nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Diện mạo tuyến đường từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa đoạn qua xã Tân Tiến.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mà còn sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa thu hút đầu tư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, các công trình đang được tập trung cao độ, phấn đấu về đích đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.