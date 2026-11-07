Nhanh chóng dập tắt đám cháy trên 3 tàu cá neo đậu tại khu vực Rạch Bắc Kỳ

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy hai tàu cá. Ảnh: TTXVN phát

Vào tối 6/11, sau khi tiếp nhận tin báo của ngư dân về việc 3 tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại Rạch Bắc Kỳ (ấp An Thới, xã Tân Thủy), Đồn Biên phòng Hàm Luông đã khẩn trương điều động 15 cán bộ, chiến sĩ mang theo phương tiện chữa cháy tại chỗ đến hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Hải đội Biên phòng 1, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 cùng Công an xã Tân Thủy tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Các lực lượng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, đến 0 giờ ngày 7/11, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân gây cháy ban đầu nghi là do chập điện từ bình ắc quy làm cháy hai tàu cá BT-07485-TS do ông Huỳnh Văn Dự (sinh năm 1972) làm chủ và tàu cá BT-92142-TS do ông Lê Văn Sơn (sinh năm 1959) làm chủ, cùng đăng ký thường trú tại ấp An Thới, xã Tân Thủy bốc. Ngọn lửa bùng phát mạnh và lan sang tàu cá BT-92999-TS của ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1973, thường trú tại ấp An Thạnh, xã Tân Thủy).

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy hai tàu cá. Ảnh: TTXVN phát

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm hai tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị thiêu rụi, thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng; tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Tổng thiệt hại tài sản trong vụ cháy ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc.