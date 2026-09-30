Nhanh chóng dập tắt đám cháy tại quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ

Khoảng 16h30 chiều 30/9, quán “Bếp hàng xóm” trên phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bị cháy.

Đám cháy bùng phát tại khu vực tầng mái quán ăn, sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội sử dụng vòi rồng phun nước nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng CBCS đến hiện trường.

Do quán nằm ở ngã ba, đường thông thoáng, Cảnh sát PCCC sử dụng khoảng 10 vòi rồng phun nước từ dưới mặt đường lên tầng 3; một tổ khác di chuyển lên tầng 2, mở cửa sổ để phun nước vào bên trong.

Phần mái của quán bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn.

Đến hơn 17h, đám cháy được khống chế, dập tắt. Nhiều dụng cụ nấu ăn trên tầng 3 bị hư hỏng.

Cảnh sát PCCC sử dụng vòi rồng phun nước từ dưới mặt đường lên tầng 3.

Theo ghi nhận, ngôi nhà bị cháy cao 3 tầng, với diện tích hàng trăm m2. Tầng 1 và tầng 2 là nơi ăn uống, tầng 3 là khu bếp.

Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.