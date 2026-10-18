Nhanh chóng dập tắt đám cháy tại chung cư Happy Valley, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, không để cháy lan

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an phường Tân Hưng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn hộ chung cư Happy Valley trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18h39 ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại căn hộ M304, lầu 3, Block M, chung cư Happy Valley. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 7 đã khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Trường Khang - Phó Đội trưởng.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đưa các nạn nhân ra ngoài

Khi đến hiện trường, đơn vị đã nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức chữa cháy và ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Đến 18h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hệ về người, khoảng 20/100m2 diện tích căn hộ bị cháy. Với việc triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời và tổ chức chữa cháy hiệu quả, lực lượng chức năng đã bảo vệ được khoảng 80/100m² diện tích còn lại của căn hộ, đồng thời ngăn chặn đám cháy lan sang các căn hộ liền kề và khu vực xung quanh.

Quá trình xử lý vụ việc có sự phối hợp hỗ trợ của Đội Bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Ban Quản lý chung cư, Công an phường, người dân và lực lượng an ninh cơ sở. Hiện nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, người dân sinh sống tại các chung cư cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và các vật dụng có nguy cơ gây cháy; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, nắm vững kỹ năng xử lý khi có sự cố và thực hiện nghiêm các hướng dẫn thoát nạn. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, đồng thời tổ chức thoát nạn an toàn.