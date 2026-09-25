Nhanh chóng dập tắt đám cháy do người dân đốt vàng mã

Theo đó, vào khoảng 12h07 ngày 25/9, trên địa bàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra một đám cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 38, ngõ 85 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy.

Hiện trường đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy cùng các đơn vị có liên quan đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia chữa cháy gồm: Công an phường Cầu Giấy, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đội đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và tổ dân phố đã nhanh chóng phối hợp tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, không để đám cháy lan rộng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại cơ sở triển khai các biện pháp dập lửa. Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt cùng tinh thần chủ động của các lực lượng và người dân, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã ưu tiên triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, đồng thời kiểm soát hiện trường, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng rằm Trung thu.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, thống kê thiệt hại về tài sản và xử lý theo quy định.