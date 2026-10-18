Nhanh chóng chuyển nguồn lực thành năng lực tăng trưởng thực chất

Giữ vững ổn định vĩ mô, tạo dư địa cho tăng trưởng

Tại phiên thảo luận ở Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang) chiều 18/10, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng đầu năm và dự báo cho cả năm nay thể hiện nỗ lực rất lớn.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

“Kết quả này có được từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng; sự ủng hộ, tạo điều kiện, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương. Những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận”, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

Về những tháng còn lại của năm nay và năm 2027, đại biểu Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, nền kinh tế có một số thuận lợi.

Đó là cầu bên ngoài vẫn còn dư địa khi các tổ chức, định chế tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2027 đạt khoảng 3,4%, trong khi khối lượng thương mại toàn cầu tăng từ 3,5% lên khoảng 4,3%.

Bên cạnh đó, chu kỳ đầu tư công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, mở ra cơ hội để các nền kinh tế tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này nếu kịp thời chuyển biến, chuẩn bị đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghệ cao, qua đó chuyển đổi mô hình phát triển.

Toàn cảnh phiên thảo luận ở Tổ 14 chiều 18/10

Trong nước, một số nguồn lực dành cho năm 2027 đã được chuẩn bị từ năm nay thông qua Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các nguồn lực cũng đã được đánh giá, trong đó nhập siêu chủ yếu phục vụ nhập khẩu tư liệu sản xuất, tạo cơ sở cho khả năng xuất khẩu trong tương lai.

Cùng với đó, nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành. “Chưa bao giờ chúng ta làm nhanh như thế, phản ứng rất kịp thời, rất linh hoạt. Quốc hội làm ngày đêm để đáp ứng yêu cầu này. Chính phủ cũng rất chủ động trong việc này. Ở cấp địa phương, từ tư duy đến phương thức lãnh đạo, điều hành cũng có những chuyển biến, đổi mới rất mạnh mẽ”, đại biểu Nguyễn Thanh Nghị nói.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Áp lực lạm phát, tỷ giá và chi phí vốn gia tăng trong khi dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ thu hẹp. Kênh vốn phục vụ phát triển kinh tế chủ yếu vẫn là tín dụng ngân hàng, với đặc điểm huy động vốn ngắn hạn nhưng cho vay trung và dài hạn. Lạm phát 9 tháng đạt 4,52%, áp lực trong những tháng cuối năm còn lớn, đòi hỏi công tác điều hành phải khoa học, linh hoạt.

Ngoài ra, rủi ro về giá năng lượng, xung đột địa chính trị và các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu cũng là những thách thức cần được tính đến.

Các đại biểu tại phiên thảo luận ở Tổ 14 chiều 18/10

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay và năm 2027, đại biểu Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện. Thống nhất cao với các giải pháp của Chính phủ, đại biểu đề xuất tập trung vào sáu nhóm giải pháp.

Một là, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dư địa cho tăng trưởng; chủ động, linh hoạt sử dụng các công cụ thị trường để ổn định thanh khoản, mặt bằng lãi suất và tỷ giá.

Hai là, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm đóng góp cho tăng trưởng.

Ba là, bảo đảm các điều kiện để những dự án đã hoàn thành có thể vận hành, phát huy hiệu quả và đóng góp cho tăng trưởng.

Bốn là, củng cố sức khỏe doanh nghiệp tư nhân, tháo gỡ các vướng mắc về thuế, nợ, thủ tục đầu tư, tiếp cận tín dụng, đất đai…, qua đó thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội.

Năm là, bảo đảm năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn cung năng lượng.

Sáu là, khai thác tốt thị trường nội địa thông qua kích cầu trong nước; tập trung xử lý các rủi ro bên ngoài và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với năm 2027, đại biểu Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, nhanh chóng chuyển nguồn lực đã huy động thành năng lực tăng trưởng thực sự, củng cố doanh nghiệp trong nước và đổi mới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Một giải pháp quan trọng là nâng cao khả năng chuyển hóa FDI thành năng lực nội địa. Theo đại biểu, cần nâng tỷ lệ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI lên 25 - 30%.

Cần quan tâm tới đời sống người dân ven biển

ĐBQH Lê Đào An Xuân (Đắk Lắk) cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều ngư dân ven biển phản ánh những bất cập trong các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

ĐBQH Lê Đào An Xuân (Đắk Lắk) phát biểu.

Theo đại biểu, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP quy định vùng khai thác thủy sản thành ba khu vực: vùng ven bờ dành cho tàu dưới 12m, vùng lộng dành cho tàu từ 12 - 15m và vùng khơi dành cho tàu trên 15m.

Tuy nhiên, nhiều ngư dân hành nghề ở vùng lộng có nhu cầu đầu tư trang thiết bị hiện đại hơn để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, hệ thống tàu thuyền đã hình thành từ trước khi quy định được ban hành, nên việc áp dụng cứng nhắc tiêu chí kích thước gây khó khăn cho việc cải tạo, cải hoán phương tiện, chưa phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét, đánh giá để có quy định phù hợp hơn.

Đối với lĩnh vực thủy sản, đại biểu Lê Đào An Xuân cho rằng, Đắk Lắk có thế mạnh về cá ngừ đại dương và tôm hùm nhưng chính sách hỗ trợ hai lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập.

Với cá ngừ đại dương, hệ thống tàu thuyền, phương pháp đánh bắt và bảo quản sau thu hoạch chưa đáp ứng yêu cầu, khiến sản phẩm khó tiếp cận thị trường thế giới. Hoạt động đấu giá cá ngừ tại Nhật Bản mới chủ yếu dừng ở mức làm mẫu. Vấn đề đặt ra là nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, qua đó tăng thu nhập cho ngư dân.

Với tôm hùm, dù là vùng nuôi trọng điểm, có nhu cầu xuất khẩu lớn nhưng sản phẩm vẫn chủ yếu xuất khẩu qua đường tiểu ngạch do chưa truy xuất được nguồn gốc. Nguyên nhân là chưa tự chủ được con giống, phương thức nuôi còn thủ công, phụ thuộc tự nhiên và gây áp lực lên môi trường.

Đại biểu kiến nghị tăng cường đầu tư khoa học, công nghệ để chủ động sản xuất giống, tạo cơ sở truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu chính ngạch; đồng thời phát triển công nghệ nuôi tôm hùm ở vùng biển xa theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, kết hợp với du lịch, nhất là du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh những vấn đề về sản xuất, đời sống ngư dân ven biển cũng cần được quan tâm. Theo đại biểu, thu nhập của ngư dân thiếu ổn định: có chuyến biển mang lại thu nhập cao nhưng chỉ cần vài tháng không thể ra khơi, cuộc sống đã gặp khó khăn. Vì vậy, cần có chính sách phát triển kinh tế biển gắn với hỗ trợ ngư dân, góp phần ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Sớm tháo gỡ vướng mắc về xóa mã số thuế

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Đắk Lắk) phát biểu

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Đắk Lắk) nêu thực tế, nhiều doanh nghiệp đã giải thể hoặc ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, nhân sự cũ đã chuyển đi nơi khác nhưng khi làm thủ tục xóa mã số thuế vẫn gặp nhiều vướng mắc do quy định và các khoản phạt chậm nộp tờ khai đối với từng sắc thuế. Việc yêu cầu doanh nghiệp tập hợp đầy đủ chứng từ sau nhiều năm phá sản, ngừng hoạt động là bất khả thi. Đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất giải pháp xử lý triệt để, tạo môi trường thông thoáng hơn, kiên quyết không để thất thoát thuế, đồng thời hỗ trợ những doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng nghiêm túc muốn thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu tình trạng này kéo dài, doanh nghiệp sẽ co cụm, năng lực sáng tạo bị triệt tiêu, trong khi nguồn lực có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế.