Nhanh chóng bắt đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, bắt giữ đối tượng liên quan.

Nguyễn Tấn Trung cùng phương tiện được xác định sử dụng để thực hiện vụ cướp giật.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Trung (SN 1991), tạm trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/9, bà N.T.T.H. (SN 1979, thường trú tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy trên đường Trần Nhân Tông thì bị một người đi xe máy áp sát, giật túi xách.

Theo trình báo, bên trong túi có một điện thoại iPhone 6 và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật trên đường Trần Nhân Tông.

Đến 14 giờ 53 phút cùng ngày, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp nhận tin báo và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy xét.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Tấn Trung (SN 1991), tạm trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là người thực hiện vụ cướp giật và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.