Nhánh cây văng xuống đường, 2 người thương vong

Tối 18/9, lực lượng chức năng phường Chợ Quán (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhánh cây rơi trúng hai người đi xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 25 phút cùng ngày, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, bất ngờ bị tét và rơi xuống đường.

Hiện trường vụ nhánh cây rơi.

Nhánh cây rơi trúng một xe buýt đang lưu thông, sau đó văng xuống đường và trúng hai vợ chồng đi xe máy.

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Người vợ bị thương, được đưa đến Bệnh viện An Bình để theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông L.V.D (59 tuổi, quê Ninh Bình). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông D. chở vợ là bà D.T.T (57 tuổi) bằng xe máy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc, dọn dẹp cây xanh để đảm bảo giao thông.

Theo lãnh đạo UBND phường Chợ Quán, thời điểm xảy ra vụ việc có mưa lớn kèm gió mạnh. Sau vụ việc, lãnh đạo phường đã đến Bệnh viện An Bình thăm hỏi, động viên người vợ đang điều trị và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

UBND phường Chợ Quán cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM rà soát, kiểm tra tình trạng cây xanh trên địa bàn, đồng thời có phương án cắt tỉa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.