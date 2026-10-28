Nhận xét của Á hậu Miss Universe Vietnam về phim của Kỳ Duyên

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe. Bên cạnh hoạt động thời trang, giải trí, nàng hậu còn thử sức với lĩnh vực điện ảnh và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Mới đây, dự án phim điện ảnh mà Kỳ Duyên tham gia diễn xuất tổ chức suất chiếu sớm. Trong số những người có dịp thưởng thức bộ phim, Á hậu Miss Universe Vietnam 2026 Hồng Đăng gây chú ý khi chia sẻ cảm nhận về phim mới của Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên tái xuất màn ảnh rộng.

Cụ thể, sau khi xem phim, Hồng Đăng bày tỏ sự ấn tượng trước màn thể hiện của Kỳ Duyên. Người đẹp viết: "Ấn tượng bởi diễn xuất của Duyên trong phim này, đặc biệt là đoạn cuối, rất wow khiến Đăng phải rùng mình luôn. Sẽ không spoiler nhiều để mọi người còn đón xem nè".

Trước lời khen của đồng nghiệp, Kỳ Duyên cũng có động thái phản hồi bằng lời cảm ơn. Màn tương tác ngắn giữa hai người đẹp nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều từng tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe Vietnam, dù hành trình và thành tích của mỗi người có những điểm khác biệt.

Hồng Đăng từng tham gia Miss Universe Vietnam 2023 và giành danh hiệu Á hậu 2. Đến Miss Universe Vietnam 2026, người đẹp tiếp tục thử sức và đạt danh hiệu Á hậu 4.

Trong khi đó, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe nhưng dừng chân trong Top 40. Dù không đạt thành tích cao nhất tại đấu trường quốc tế, người đẹp vẫn tiếp tục phát triển các hoạt động cá nhân, từ thời trang, quảng cáo đến những thử nghiệm mới trong lĩnh vực diễn xuất.

Hồng Đăng phản hồi tích cực sau khi xem phim mới của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Trước Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên từng góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Việc tiếp tục xuất hiện trong một dự án điện ảnh khác cho thấy nàng hậu đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật ngoài lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp. Mỗi vai diễn cũng là cơ hội để cô tích lũy kinh nghiệm, thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau và tìm kiếm sự ghi nhận từ khán giả.

Với Chị Chị Em Em 3, những phản hồi ban đầu từ người xem, trong đó có lời khen của Á hậu Hồng Đăng, góp phần khiến màn tái xuất của Kỳ Duyên được chú ý hơn. Dẫu vậy, khả năng thể hiện của nàng hậu cũng như sức hút của bộ phim vẫn cần được nhìn nhận qua đánh giá rộng rãi của khán giả khi tác phẩm chính thức đến với công chúng.