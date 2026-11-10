Nhận vốn góp nước ngoài có phải chuyển hình thức sử dụng đất?

Ông Tú hỏi, công ty ông có được tiếp tục sử dụng lô đất nêu trên hay không và có cần làm thủ tục thay đổi hình thức sử dụng không? Nếu có nhu cầu chuyển nhượng, công ty có được phép chuyển nhượng đất trên cho tổ chức, cá nhân khác không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 4 Điều 41 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất được hình thành do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, trả tiền thuê đất".

Như vậy, pháp luật đất đai không quy định trường hợp này phải chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất chỉ vì có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.