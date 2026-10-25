Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 350/2026/NĐ-CP thì nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập là một trong các nhóm đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Điều 2 nêu trên, chính sách này áp dụng với các nhóm đối tượng cụ thể sau:

Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm:

1. Viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Trạm y tế xã, phường, đặc khu.

2. Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập.

3. Người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

* Bạn đọc Đặng Công Quân ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những trường hợp rủi ro nào được bảo hiểm hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 346/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Rủi ro thiên tai, bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và rủi ro thiên tai khác theo quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

2. Rủi ro dịch bệnh, bao gồm:

a) Dịch bệnh động vật:

- Dịch bệnh động vật trên cạn: Các bệnh truyền nhiễm của động vật trên cạn theo danh mục bệnh động vật phải công bố dịch (bao gồm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây thiệt hại lớn về kinh tế-xã hội và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm giữa người và động vật) do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y;

- Dịch bệnh động vật thủy sản: Các bệnh của động vật thủy sản theo danh mục bệnh phải công bố dịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật thú y.

b) Dịch hại thực vật: Sinh vật gây hại thực vật có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây hại nghiêm trọng đối với thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.