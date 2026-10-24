Nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn được hỗ trợ 1.780.000 đồng/tháng trong trường hợp nào?

HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua Nghị quyết 93/2026/NQ-HĐND quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn

- Mức 1.780.000 đồng/người/tháng: áp dụng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn làm việc tại:

+ Các thôn thuộc xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ;

+ Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 2.177 nhân viên y tế tại các thôn, làng và 124 cô đỡ thôn, làng.. Ảnh minh họa.

- Mức 1.300.000 đồng/người/tháng: áp dụng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn làm việc tại các thôn không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 93/2026/NQ-HĐND.

- Trường hợp nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm nhiệm vụ cô đỡ thôn đáp ứng tiêu chuẩn và được cấp có thẩm quyền phân công thực hiện cả hai nhiệm vụ thì được hưởng đồng thời mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 93/2026/NQ-HĐND.

Số lượng nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn trên địa bàn

Số lượng nhân viên y tế thôn

a) Đối với các thôn tại các xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ:

- Có dưới 350 hộ gia đình: được bố trí 01 nhân viên y tế thôn; Chămsóc sức khỏe

- Có từ 350 hộ gia đình đến dưới 700 hộ gia đình: được bố trí 02 nhân viên y tế thôn;

- Có từ 700 hộ gia đình trở lên: được bố trí 02 nhân viên y tế thôn, cứ tăng đủ 350 hộ gia đình thì được bố trí tăng thêm 01 nhân viên y tế thôn.

b) Đối với các thôn còn lại:

- Có dưới 700 hộ gia đình: được bố trí 01 nhân viên y tế thôn;

- Có từ 700 hộ gia đình đến dưới 1.400 hộ gia đình: được bố trí 02 nhân viên y tế thôn;

- Có từ 1.400 hộ gia đình trở lên: được bố trí 02 nhân viên y tế thôn, cứ tăng đủ 700 hộ gia đình thì được bố trí tăng thêm 01 nhân viên y tế thôn.

Số lượng cô đỡ thôn

Mỗi thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 93/2026/NQ-HĐND được bố trí 01 cô đỡ thôn.

Đáng chú ý, trường hợp nhân viên y tế thôn đồng thời kiêm nhiệm nhiệm vụ cô đỡ thôn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn và được cơ quan có thẩm quyền phân công thực hiện cả hai nhiệm vụ thì được hưởng đồng thời cả hai mức hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 2 Nghị định 350/2026/NĐ-CP quy định các đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, bao gồm:

- Viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại:

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực: Phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Trạm y tế xã, phường, đặc khu.

- Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập.

- Người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.