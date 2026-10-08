Nhân viên y tế ở Nga tử vong do viêm phổi: Có đáng lo ngại?

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế - cho biết đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh và cập nhật thông tin về trường hợp tử vong nói trên.

Theo thông tin WHO cung cấp ngày 7/10, trường hợp này là nhân viên của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga. Người này nhập viện điều trị viêm phổi nặng và tử vong ngày 2/10/2026.

WHO cho biết đang theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của Nga về sự việc.

Theo thông tin do cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, thời gian gần đây không ghi nhận trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng, chống cần thiết, đồng thời xác định những người tiếp xúc với trường hợp tử vong để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

Đến nay, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc. Việc theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc cũng đã được hoàn tất.

WHO tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá nguy cơ và bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO, chủ động giám sát và đánh giá nguy cơ để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh và không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, người dân cần giữ vệ sinh môi trường sống, thực hiện các biện pháp phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm hoặc từng đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Người dân không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.