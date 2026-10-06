Nhân viên y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề thế nào?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Trong đó quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề riêng đối với nhân viên làm việc tại cơ sở y tế dự phòng.

Theo đó, viên chức làm chuyên môn y tế tại cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 70% hoặc 80%, tùy thuộc vào địa bàn, đơn vị nơi viên chức làm việc. Cụ thể:

Mức phụ cấp ưu đãi nghề 80% được áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế tại cơ sở y tế dự phòng thuộc các địa bàn sau: Địa bàn biên giới; Hải đảo; Địa bàn xã khu vực II (xã khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Địa bàn xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Nhân viên làm việc tại cơ sở y tế dự phòng tại một số địa bàn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề lên đến 80%. Ảnh minh hoạ: T.B

Mức phụ cấp ưu đãi nghề 70% được áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế làm việc tại: Cơ sở y tế dự phòng không thuộc địa bàn được hưởng mức 80% nêu trên; Các viện y tế dự phòng.

Trường hợp nhân viên y tế dự phòng làm việc theo hợp đồng, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo mức tương ứng với công việc và nơi làm việc được phân công.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số: Hệ số lương hiện hưởng; Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu có; Hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có; Phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Khoản phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2026.