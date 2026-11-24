Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22/11, trên đường đi làm về, anh Hồ Văn Tịnh (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện C Đà Nẵng) phát hiện vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Đình Lý. Tại hiện trường, một nam thanh niên nằm bất tỉnh sau cú va chạm mạnh giữa hai xe máy.

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, anh Tịnh lập tức dừng lại, tiếp cận và tiến hành sơ cứu nạn nhân. Anh hỗ trợ nạn nhân nằm ngửa, giữ cố định vùng đầu và cổ, hạn chế di chuyển nhằm tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn nếu có chấn thương cột sống cổ.

Sau 5 phút, nam thanh niên dần hồi tỉnh, có thể ngồi dậy nhưng tinh thần còn hoảng loạn, lơ mơ. Anh Tịnh nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đồng thời ở lại hiện trường theo dõi tình trạng của nạn nhân.

Chỉ khi xe cứu thương đến, đưa người bị nạn đến cơ sở y tế, anh Tịnh mới tiếp tục hành trình. Hiện nam thanh niên đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Theo người dân chứng kiến, vụ tai nạn xảy ra khi hai xe máy đi ngược chiều va chạm mạnh tại khu vực giao cắt với một ngõ trên đường Lê Đình Lý, khiến nam thanh niên ngã xuống đường, đầu đập mạnh.

Hành động kịp thời của anh Hồ Văn Tịnh cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người làm công tác y tế. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện, anh còn chủ động vận dụng kiến thức chuyên môn để giúp đỡ người gặp nạn trong những tình huống khẩn cấp.