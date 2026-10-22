Nhân viên y tế ấp, khu vực ở Cần Thơ sẽ được hỗ trợ hằng tháng

Đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 22/10, với 72/72 đại biểu tán thành (đạt 100%), HĐND thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực trên địa bàn thành phố, tổng kinh phí dự kiến hơn 26 tỷ đồng/năm.

Trình bày Tờ trình của UBND thành phố, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Chính phủ về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; đồng thời bảo đảm chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Theo dự thảo nghị quyết, mỗi ấp, khu vực được bố trí một nhân viên y tế. Mức hỗ trợ hằng tháng được xác định theo hệ số mức lương cơ sở, gồm hai mức 0,7 và 0,5, tùy theo đặc điểm địa bàn và quy mô dân số.

Cụ thể, nhân viên y tế tại các ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên được hưởng mức hỗ trợ 0,7 lần mức lương cơ sở mỗi tháng. Mức này cũng áp dụng đối với nhân viên y tế tại các ấp thuộc vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ và các khu vực có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Đối với các ấp, khu vực còn lại, mức hỗ trợ là 0,5 lần mức lương cơ sở mỗi tháng. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

Thành phố dự kiến có 1.227 nhân viên y tế ấp, khu vực thuộc diện được hưởng chính sách. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 26 tỷ đồng/năm. Chính sách được xây dựng nhằm duy trì lực lượng y tế cơ sở, góp phần bảo đảm hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Nhân viên y tế ấp, khu vực là lực lượng tham gia hỗ trợ ngành y tế tại địa bàn dân cư, phối hợp với trạm y tế trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc hỗ trợ hằng tháng góp phần tạo điều kiện để lực lượng này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại các địa bàn có quy mô dân số lớn hoặc thuộc vùng khó khăn.

Theo UBND thành phố, việc xây dựng nghị quyết còn nhằm thống nhất số lượng nhân viên y tế ấp, khu vực và mức hỗ trợ trên toàn địa bàn, phù hợp với các quy định hiện hành. Qua đó, chính quyền địa phương có cơ sở triển khai chính sách, bảo đảm chế độ hỗ trợ được thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng.

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở rà soát quy định về tổ chức, hoạt động của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các cơ quan chuyên môn đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định. Việc xác định mức hỗ trợ theo quy mô hộ gia đình và đặc điểm địa bàn nhằm phân bổ nguồn lực phù hợp với yêu cầu công việc, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện chính sách.

Tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND thành phố Cần Thơ cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố, thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2027. Chính sách dự kiến áp dụng cho 42.709 người, kinh phí gần 73 tỷ đồng.

Cần Thơ hiện có dân số hơn 4,11 triệu người, trong đó đồng bào Khmer có 592.344 người, chiếm khoảng 14,1%. Những xã, phường có đông đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) như phường Vĩnh Châu, phường Vĩnh Phước, xã Tài Văn, xã Liêu Tú…

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ yêu cầu bảo đảm chính sách an sinh xã hội, triển khai kịp thời đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực các nghị quyết về phân bổ kinh phí, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ dân y tế, ấp, khu vực, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần khẩn trương hướng dẫn, tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng trong phạm vi phù hợp điều kiện cụ thể. Đối với kinh phí phân bổ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cần gắn việc sử dụng vốn với mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra cụ thể, tăng cường giám sát, không để phân bổ chậm, sử dụng sai mục đích hoặc phát sinh thủ tục, gây cản trở cho việc thụ hưởng chính sách.

Đối với chính sách liên quan đến y tế cơ sở, bảo hiểm y tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị khi thực hiện cần đảm bảo công bằng, kịp thời, đúng quy định, chú trọng hiệu quả thiết thực đối với người dân, nhất là đối tượng cần hỗ trợ. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, không để chính sách đã được ban hành nhưng chậm triển khai.