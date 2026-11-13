Nhân viên vệ sinh môi trường trung thực

Thấy vậy, anh mời bà vào uống nước rồi hỏi về câu chuyện đang được người dân trong thôn bàn tán:

- Cháu nghe nói, cách đây ít lâu, trong lúc làm việc, cô nhặt được túi tiền có 22 triệu đồng đúng không ạ?

- Đúng rồi cháu ạ! Khi nhặt được số tiền lớn như vậy, cô rất lo vì không có thông tin gì về người đánh rơi để tìm cách trả lại. Sau đó, cô đã đến gặp ông Thu, Trưởng thôn Thanh Quang nhờ hỗ trợ. Ban Công tác Mặt trận thôn đã tích cực phối hợp xác minh và cuối cùng đã tìm được chủ nhân số tiền là anh Trần Quang Lâm để trao trả đầy đủ - bà Ham kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Minh thật sự cảm phục trước việc làm của bà Ham. 22 triệu đồng là số tiền không nhỏ, nhất là với một người lao động, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, trước số tiền lớn, bà không nảy sinh lòng tham mà chỉ canh cánh tìm cách trả lại cho người đánh mất. Hành động trung thực, trách nhiệm của bà không chỉ đem lại niềm vui cho người bị mất tài sản mà còn cho thấy hình ảnh người phụ nữ thật thà, nhân hậu. Đó cũng là một tấm gương “Người tốt, việc tốt” đáng trân trọng, cần được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.