Nhân viên văn phòng: ‘Thế giới' đa sắc thái không thể thiếu trong một doanh nghiệp

Trong bất kỳ một đơn vị sản xuất hay cơ quan hành chính sự nghiệp nào, bộ phận văn phòng là không thể thiếu. Nhân viên văn phòng là một lực lượng chi phối hầu hết mọi hoạt động của đơn vị. Đó là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ sắc thái - đa dạng và bao trùm.

Nhân viên văn phòng: ‘Thế giới mang đầy sắc thái không thể thiếu trong một doanh nghiệp’. Ảnh: Internet

Từ "sân khấu" lung linh ánh đèn đến…

Nhân viên văn phòng bao gồm một tập thể đa dạng về tính cách và góc nhìn. Sự kết hợp giữa một nhân viên hướng nội sâu sắc, cẩn trọng với một đồng nghiệp hướng ngoại năng nổ, sáng tạo sẽ có cách tiếp cận công việc khác nhau, cùng bổ sung cho nhau, giúp giảm bớt áp lực công sở và tăng ý tưởng đột phá, tạo sự gắn kết. Họ sẽ thấu hiểu khách hàng qua nhiều lăng kính phong phú hơn và giải quyết các bài toán phức tạp một cách linh hoạt hơn.

Nói cách khác, nhân viên văn phòng với những mảng màu cá tính riêng biệt sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể sống động và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Tuy không trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn nhưng có thể nói không quá rằng nhân viên văn phòng là một trong những bộ phận cốt lõi trong cơ quan, doanh nghiệp. Công việc của họ rất đa dạng, tùy vào tính chất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ giải quyết thủ tục hành chính, lễ tân, quản lý các trang thiết bị và cơ sở vật chất, chấm công, sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, tổ chức các sự kiện hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển công ty, có khi kiêm luôn tư vấn các yếu tố pháp lý cho lãnh đạo (ở các doanh nghiệp, cơ quan có quy mô nhỏ, không có luật sự riêng).

Vì tính chất công việc như thế nên nhân viên văn phòng thường được sắp xếp các vị trí chỗ ngồi quây quần với nhau trong một căn phòng sao cho thuận lợi trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Không gian làm việc ấm cúng, thân tình, việc gặp mặt nhau thường xuyên mỗi ngày khiến giữa họ có một mối dây thâm tình gắn bó, thân thiện, đoàn kết và thương yêu nhau. Họ xem nhau như một gia đình, không những tương trợ lẫn nhau trong công việc mà còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường.

…chuyện bên trong hậu trường

Tuy nhiên, môi trường văn phòng cũng là nơi nảy sinh ra nhiều vấn đề “rối rắm” nhiều khi khiến chủ doanh nghiệp điên đầu, đôi khi phải ra tay “dàn xếp”. Có lẽ với những ai đã làm trong lĩnh vực văn phòng, thì sau đây được xem là “chuyện thường ngày ở huyện!”.

Đó là việc một nhân viên trẻ có năng lực được “đồn” sẽ thay vị trí trưởng phòng liền bị vị trưởng phòng có thâm niên kia dùng quyền lực, các mối quan hệ để cô lập, vu khống, tung tin giả... “đì” cho tới bến khiến cô nhân viên không chịu nổi áp lực buộc phải xin nghỉ việc.

Không mấy năng lực, cũng không có mối đe dọa sẽ nhắm vào chiếc ghế “quyền lực” nào, chỉ cần trẻ và đẹp cũng đủ làm “ngứa mắt” mấy chị em, thế là xảy ra đố kỵ, tẩy chay. Nhưng xấu quá hoặc có một vấn đề gì đó thuộc về cơ thể thì lại là đề tài đùa cợt đôi khi trở thành khiếm nhã của đồng nghiệp.

Với giới văn phòng, “tám chuyện” được xem là một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng những câu chuyện trên trời dưới đất, thượng vàng hạ cám, từ trong nhà ra ngoài phố được “buôn” từ các “bà tám” văn phòng có một sức mạnh vô biên. Nhẹ nhất là gây hiểu lầm “hờn giận vu vơ” gọi là “vạ miệng”, nặng hơn có thể làm tan nhà nát cửa người khác…

“Tám chuyện” là một cách hữu hiệu để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi của nhân viên văn phòng? Ảnh: Internet

Dĩ nhiên, “tám” cũng có lắm khi mang lại nhiều cái lợi bất ngờ. Tỷ như, nhờ hay “để ý” mà một bạn nọ phát hiện ra gia đình một đồng nghiệp ở quê vừa xảy ra biến cố cần giúp đỡ tương trợ, chẳng hạn. Hoặc “sự quan tâm” tới đời tư của đồng nghiệp một cách quá mức lại có khi làm áp lực để ngăn chặn được một cuộc “ngoại tình công sở” cũng nên… Cho nên, tám là đặc quyền của chị em văn phòng, đành rồi, nhưng quan trọng ở chỗ nội dung, mục đích, liều lượng của nó nên cần được cân nhắc.

Không chỉ bấy nhiêu, sẽ có 1001 câu chuyện để kể về dân văn phòng, về cái thế giới mang đầy sắc thái, cảm xúc tuy rất phức tạp nhưng lại rất đáng yêu và không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp, cơ quan nào.