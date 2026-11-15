Nhân viên tư vấn của đại lý ôtô tạo tin nhắn giả mạo lừa đảo 700 triệu đồng của khách hàng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý ôtô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lợi dụng công việc của mình, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối như: nộp tiền trước, nộp thêm tiền cọc để được giao xe sớm hơn, nộp tiền hưởng khuyến mãi 500 -1.000 lít xăng, được làm bảo hiểm thân vỏ... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với Đinh Thành Sơn

Tiếp đó, Sơn dùng số điện thoại mình đang sử dụng sửa thành tên “Hương kế toán” rồi tự tạo các tin nhắn với nội dung kế toán yêu cầu chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe, nộp tiền để đặt phụ kiện… Sau đó, đối tượng chụp màn hình gửi cho khách hàng, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Nhận được tiền, Sơn sử dụng vào mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh B.X.T. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An) tổng số tiền 738 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên hãy liên hệ với đơn vị theo địa chỉ: Số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc gặp Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Điều tra viên theo số điện thoại: 0942801555 để được giải quyết theo quy định pháp luật.