Nhân viên tạp vụ cây xăng trả lại tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho khách bỏ quên

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Sơn 1 (xã Gia Kiệm), trao lại tài sản cho khách bỏ quên. Ảnh: Hữu Thắng

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 12-10, trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh nữ của công ty, bà Lê Hoàng Nhã Thanh Trúc (51 tuổi, ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm) nhặt được một túi xách cá nhân. Ngay sau đó, bà Trúc mang túi xách đến báo cáo sự việc với Ban giám đốc công ty để tìm cách trả lại cho người bỏ quên. Qua kiểm tra, bên trong túi có 2.100 USD, 60 triệu đồng tiền mặt, 4 thẻ tín dụng cùng một số giấy tờ cá nhân. Lãnh đạo công ty sau đó thông báo nội bộ và đăng thông tin trên các trang mạng xã hội để tìm người bỏ quên tài sản.

Sau khi biết mình để quên tài sản, chị Phạm Trần Như Thục (ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã liên hệ với công ty và đến nhận lại tài sản.

Bà Trúc hiện là nhân viên tạp vụ của công ty, có mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng. Gia đình bà thuộc diện khó khăn tại địa phương; chồng bà tuổi cao, công việc không ổn định, trong khi hai vợ chồng còn nuôi con gái đang học đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, bà Trúc vẫn lựa chọn cách hành xử trung thực, nghĩa tình, không tham của rơi, thể hiện phẩm chất đáng quý của người lao động.