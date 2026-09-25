Nhân viên SJC cấu kết chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng lãnh án

Ngày 24/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt (SN 1987, nguyên nhân viên Phòng kinh doanh nữ trang sỉ thuộc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và Thái Xuân Bình (SN 1976, cựu nhân viên SJC) cùng 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Hai bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, Việt làm việc tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) từ năm 2016, được phân công phụ trách kho nữ trang 24K và nguyên liệu thuộc Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ. Việt có trách nhiệm bảo đảm an toàn đối với toàn bộ tài sản được bảo quản trong kho.

Trong quá trình làm việc, Việt biết vàng miếng SJC móp méo được Công ty SJC mua vào với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường. Đồng thời, Công ty SJC có chính sách gia công vàng miếng SJC móp méo thành vàng nhẫn SJC 9999 và quản lý loại vàng này chủ yếu theo hàm lượng, trọng lượng.

Lợi dụng đặc điểm trên, Việt bàn bạc với Thái Xuân Bình, nguyên nhân viên SJC đã nghỉ việc từ năm 2019, tìm cách chiếm đoạt vàng trong kho để hưởng chênh lệch. Theo thỏa thuận, Việt lấy vàng miếng SJC móp méo từ kho giao cho Bình đem bán tại chính Công ty SJC. Sau đó, Bình dùng số tiền thu được mua vàng 9999 nguyên liệu trên thị trường với cùng khối lượng nhưng giá thấp hơn, rồi giao lại cho Việt đưa vào kho để bù vào số vàng đã lấy.

Ngày 7/5/2025, sau khi nhân viên kế toán kiểm kê, đối chiếu xuất nhập tồn, Việt vào kho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ do mình quản lý, lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo cho vào túi nylon màu đen. Việt sau đó chạy xe máy đến khu vực trước hẻm số 23 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM, giao số vàng trên cho Bình.

Nhận vàng xong, do bận việc, Bình nhờ vợ là Dương Ngọc Thúy Nhiên mang số vàng đến Công ty SJC bán. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Nhiên đến trụ sở Công ty SJC để bán 30 lượng vàng miếng SJC móp méo thì bị nghi vấn và trình báo cơ quan Công an.

Qua kiểm kê, Công ty SJC phát hiện kho vàng nữ trang 24K và vàng nguyên liệu do Việt quản lý bị thất thoát 30 lượng vàng nguyên liệu nữ trang 9999.

Kết quả giám định xác định 30 miếng kim loại màu vàng có ký hiệu SJC rồng vàng 9999 có hàm lượng vàng 99,99%, tổng khối lượng 1.124,865 gram. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Thành phố xác định tại thời điểm ngày 7/5/2025, số vàng trên có giá trị hơn 3,667 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phát hiện, Việt và Bình khai đã thực hiện trót lọt 2 lần, chiếm đoạt tổng cộng 44 lượng vàng miếng SJC vào các ngày 25/4 và 5/5/2025. Qua đó, hai người hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 405 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 25/4/2025, Việt lấy 14 lượng vàng miếng SJC móp méo giao Bình đem bán tại Công ty SJC với số tiền hơn 1,67 tỷ đồng. Bình sau đó đến tiệm vàng Ngọc Nhiệm mua 14 lượng vàng 9999 nguyên liệu với giá 1,54 tỷ đồng rồi giao lại cho Việt đưa vào kho. Số tiền chênh lệch hơn 131 triệu đồng, Việt hưởng 60 triệu đồng, Bình hưởng hơn 71 triệu đồng.

Đến ngày 5/5/2025, Việt tiếp tục lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo giao Bình bán với giá hơn 3,52 tỷ đồng. Bình dùng tiền mua 30 lượng vàng 9999 nguyên liệu với giá 3,255 tỷ đồng, rồi giao lại cho Việt đưa vào kho. Số tiền chênh lệch 274,8 triệu đồng, trong đó Việt hưởng 137 triệu đồng, Bình hưởng 137,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Công ty SJC không bị thất thoát 44 lượng vàng nói trên. Kết quả kiểm tra, đối chiếu giữa các bộ phận cho thấy lượng vàng mua vào trong những ngày này sau đó đã được xuất kho chuyển sản xuất thành vàng nhẫn, thành phẩm được kiểm định bảo đảm chất lượng. Vì vậy, không đủ cơ sở xử lý Việt và Bình về việc chiếm đoạt 44 lượng vàng theo lời khai.

Đối với Dương Ngọc Thúy Nhiên, cơ quan điều tra xác định người này không biết nguồn gốc số vàng, không tham gia bàn bạc và không hưởng lợi nên không xem xét xử lý hình sự.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quốc Việt lợi dụng nhiệm vụ được giao, giữ vai trò chủ mưu trong việc chiếm đoạt 30 lượng vàng SJC trị giá hơn 3,667 tỷ đồng. Thái Xuân Bình là đồng phạm giúp sức, có nhiệm vụ đem số vàng Việt chiếm đoạt đi bán.

Công ty SJC đã có văn bản đề nghị được hoàn trả 30 lượng vàng bị chiếm đoạt. Số vàng hiện được gửi tại Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Trần Thụy Hồng Châu, người quản lý, điều hành Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Ngọc Nhiệm, có dấu hiệu “Trốn thuế” do bán 44 lượng vàng nhưng không xuất hóa đơn, chứng từ, không kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Hành vi này đã được tách để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.