Nhân viên quán cà phê bị cáo buộc tham ô vì mang 3 món đồ uống về nhà

Một nhân viên quán cà phê từng bị cáo buộc tội tham ô, với cáo buộc mang các món đồ uống được pha chế sai cách ra khỏi cửa hàng đã được minh oan sau cuộc điều tra kéo dài 10 tháng của cảnh sát.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/10 năm ngoái tại một quán cà phê nhượng quyền ở Cheongju (Hàn Quốc) nơi A làm việc. Chủ quán đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát vào tháng 12/2025, cáo buộc rằng A đã tự ý pha một ly cà phê Americano đá cùng hai ly thức uống protein sô-cô-la, rồi mang một phần trong số đó ra ngoài cửa hàng.

A giải thích rằng, ly Americano đá đã được dùng tại chỗ và sau đó đổ xuống bồn rửa trước khi kết thúc ca làm việc. Trong khi đó, hai ly thức uống protein được pha chế sai trong quá trình xử lý đơn hàng qua máy tự phục vụ (kiosk). Vì xe buýt về nhà sắp đến, và để tránh việc phải dùng chất tẩy rửa làm sạch bồn rửa sau khi đổ bỏ đồ uống, A đã mang chúng ra bên ngoài để vứt đi.

Hình ảnh do AI tạo ra.

Cảnh sát đã xem xét hình ảnh từ camera an ninh (CCTV), lời khai của những người liên quan, cũng như lộ trình di chuyển của A khi rời nơi làm việc. Họ kết luận rằng, không có bằng chứng khách quan nào cho thấy tồn tại "ý định chiếm đoạt bất hợp pháp", tức là ý định sử dụng đồ uống vì lợi ích cá nhân của A hoặc bên thứ ba.

Quá trình điều tra cho thấy, ly đồ uống dùng tại chỗ không hề được mang ra ngoài, đồng thời lời giải thích của A về việc vứt bỏ các món đồ uống pha sai cũng phù hợp với thời điểm A rời quán và lộ trình di chuyển của người này.

Để xác lập tội tham ô trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cần phải có bằng chứng về "ý định chiếm đoạt bất hợp pháp", nghĩa là người được giao quản lý tài sản của người khác đã tự ý sử dụng tài sản đó như của riêng mình hoặc tìm cách định đoạt nó theo ý muốn cá nhân. Nói cách khác, chỉ riêng việc một món hàng từ cửa hàng bị mang ra bên ngoài thì chưa đủ để cấu thành tội tham ô.

Các luật sư cũng lưu ý: "Những hành động thực hiện trong quá trình làm việc thường ngày đôi khi có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự. Điều quan trọng là phải làm rõ không chỉ biểu hiện bên ngoài của hành vi, mà còn cả các tình tiết xung quanh và ý định thực sự đằng sau đó, dựa trên những bằng chứng khách quan".