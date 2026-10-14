Nhân viên OpenAI bị bắt vì giấu thiết bị ghi âm tinh vi tại văn phòng

Trụ sở OpenAI tại San Francisco. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, nhân viên trên đã bị công ty sa thải. Người này là công dân Saudi Arabia. Bộ Tư pháp Mỹ xác định đối tượng là Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, thiết bị được phát hiện ngày 30/9 trong đợt kiểm tra định kỳ một phòng họp. Thiết bị được cắm vào cổng USB ở mặt sau màn hình tivi và giấu trong giấy vệ sinh. OpenAI xác định thiết bị đã được đặt trong phòng họp khoảng hai ngày trước khi bị phát hiện.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Alfozan làm kỹ sư trong nhóm phát triển sản phẩm của OpenAI từ tháng 7/2025. Người này bị bắt ngày 9/10 và hiện vẫn bị giam giữ theo lệnh của cơ quan liên bang.

Theo OpenAI, thiết bị được sử dụng để theo dõi âm thanh, có cơ chế mã hóa tiên tiến và phương thức truyền dữ liệu nhằm tránh bị phát hiện qua hoạt động giám sát.

Camera an ninh ghi nhận Alfozan ra vào phòng họp, nơi diễn ra các cuộc thảo luận có mức độ bảo mật rất cao. Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ rằng trong ba lô của Alfozan còn có những thiết bị ghi âm tương tự. OpenAI có bằng chứng cho thấy người này có ý định gài thêm các thiết bị ghi âm tại nhiều khu vực khác trong văn phòng.

Trong tuyên bố, OpenAI nêu rõ: “Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy cá nhân này đã truy cập trái phép hoặc lấy cắp các trọng số mô hình, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng. Chúng tôi nghiêm túc bảo vệ công nghệ, dữ liệu và con người, coi đây là vấn đề có tầm quan trọng quốc gia”.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Alfozan đã sử dụng một công cụ để tìm kiếm thông tin về các phòng họp, lịch làm việc và vị trí của các lãnh đạo OpenAI. Một chatbot có liên quan đến tài khoản của vợ Alfozan được phát hiện đã nhận các câu lệnh liên quan đến việc chế tạo thiết bị ghi âm có mã hóa.

Trang LinkedIn mang tên Alfozan cho thấy người này từng làm việc tại Meta ở vị trí kỹ sư hệ thống cấp cao trong khoảng 5 năm, đồng thời từng làm việc tại công ty Nash. Hồ sơ cũng cho biết Alfozan từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học California, Berkeley. Người này còn là đối tác của Raed, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Saudi Arabia.

Trong một tuyên bố, công tố viên liên bang Mỹ Craig Missakian nhấn mạnh việc bảo vệ các công ty công nghệ Mỹ là vấn đề an ninh quốc gia.