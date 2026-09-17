Nhân viên nhà nghỉ môi giới mại dâm, bị bắt quả tang

Theo cáo trạng, Trang là nhân viên Nhà nghỉ Triều Châu, thuộc phường Phú Mỹ, TP.HCM. Tối 30/5/2026, Trang đã làm trung gian dẫn dắt Trương Thị Ly (SN 1986) và Nguyễn Văn An (SN 1989, ngụ xã Phước Thái, TP. Đồng Nai) thực hiện việc mua bán dâm với giá 550.000 đồng/lượt, nhằm hưởng lợi bất chính 100.000 đồng.

Bị cáo Trang tại phiên tòa.

Công việc hàng ngày của Trang là làm lễ tân, ghi sổ sách và dọn dẹp phòng của nhà nghỉ.

Theo cáo trạng, trước đó Trang quen biết Ly. Ly nói với Trang rằng nếu có người có nhu cầu mua dâm thì Trang gọi cho Ly đến bán dâm với giá 550.000 đồng/lượt.

Đổi lại, Ly sẽ trả cho Trang 100.000 đồng tiền công mỗi lượt, Trang đã đồng ý nhận lời. Tối 30/5/2026, khi Trang đang đứng tại quầy lễ tân của nhà nghỉ thì An đến hỏi thuê phòng và có nhu cầu mua bán dâm.

Sau đó, Trang đã thông báo cho An biết giá bán dâm là 550.000 đồng/lượt. An đồng ý nên Trang đưa chìa khóa phòng số 107 cho An lên phòng chờ, đồng thời gọi điện cho Ly đến nhà nghỉ.

Khi Ly đến nhà nghỉ, Trang thông báo cho Ly biết khách đang chờ tại phòng 107. Ly lấy một bao cao su tại quầy lễ tân rồi đi lên phòng gặp An. Tại phòng, Ly nói lại với An giá bán dâm là 550.000 đồng/lượt. An đồng ý và đưa tiền cho Ly.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ Triều Châu.

Tại phòng 107, lực lượng chức năng phát hiện Ly và An đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang. Tang vật thu giữ gồm một vỏ bao cao su màu vàng, bề mặt có chữ VRT đã bị xé; một bao cao su đã qua sử dụng và số tiền 550.000 đồng. Quá trình điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền 550.000 đồng đã được chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước khu vực II để chờ xử lý. Đối với vỏ bao cao su, bao cao su đã qua sử dụng và điện thoại di động hiệu OPPO thu giữ của Trang, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đến kho vật chứng để bảo quản, chờ xử lý theo quy định.

Cáo trạng xác định, khoảng 20 giờ ngày 30/5/2026 tại Nhà nghỉ Triều Châu, Trang đã làm trung gian dẫn dắt Trương Thị Ly và Nguyễn Văn An thực hiện việc mua bán dâm với giá 550.000 đồng/lượt, nhằm mục đích hưởng lợi 100.000 đồng. Hành vi của bị cáo Trang bị Viện KSND khu vực 12 truy tố về tội “Môi giới mại dâm”, quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Lê Quang Trung, chủ Nhà nghỉ Triều Châu và bà Đào Minh Châu, người được giao quản lý, điều hành nhà nghỉ, cơ quan tố tụng xác định hai người này không biết việc Trang thực hiện hành vi môi giới mại dâm tại nhà nghỉ nên hành vi không cấu thành tội phạm. Đối với Trương Thị Ly và Nguyễn Văn An, do có hành vi mua, bán dâm nên Công an phường Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình tố tụng, Trang không có tiền án, tiền sự. Bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ gồm “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” và “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau thời gian nghị án, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và các quy định của pháp luật, HĐXX TAND khu vực 12 đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thùy Trang 9 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.