Nhân viên nghiên cứu dịch hạch tại Nga tử vong vì nhiễm mầm bệnh 'chưa xác định'

Theo hãng tin nhà nước Nga TASS, sự cố xảy ra tại Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch ở Shelekhov, nằm gần thành phố Irkutsk.

Cơ quan nhà nước phụ trách kiểm soát dịch bệnh Rospotrebnadzor cho biết hiện chưa rõ chính xác loại mầm bệnh nào đã bị phát tán. Một nhân viên phòng thí nghiệm được cho là đã tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Rospotrebnadzor tuyên bố: "Tình hình vệ sinh dịch tễ tại khu vực Irkutsk cũng như các thành phố Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định".

Cơ quan này cho biết các biện pháp đặc biệt đã được triển khai "liên quan đến trường hợp một nhân viên của Viện Nghiên cứu Phòng chống Dịch hạch Irkutsk", đồng thời xác nhận nhân viên này được chẩn đoán mắc "viêm phổi không rõ nguyên nhân".

Trước đó, ông Alexei Tsydenov - người đứng đầu Cộng hòa Buryatia lân cận cho biết nhân viên này là một phụ nữ 28 tuổi đã tử vong "có thể do bệnh dịch hạch". Ông cũng lưu ý rằng "không có đợt bùng phát dịch hạch nào" tại Buryatia.

Hôm 2/10, Thống đốc vùng Irkutsk - ông Igor Kobzev đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết một cuộc họp khẩn cấp của ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực đã được tổ chức với sự tham gia của bác sĩ trưởng quốc gia của Nga.

Ông Kobzev chia sẻ trên Telegram rằng cuộc họp liên quan đến "một ca nghi nhiễm mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm của một cư dân trong vùng".

Vị trí của Shelekhov - địa điểm xảy ra vụ việc - Ảnh: CNN

Một nhà máy nhôm gần phòng thí nghiệm đã yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa. Ông Artem Fominikh - Giám đốc nhà máy nhôm Irkutsk cũng kêu gọi sự bình tĩnh và lưu ý rằng "đang có nhiều tin đồn và thông tin trái chiều lan truyền".

Ông Fominikh cho biết: "Tất cả những người có tiếp xúc gần đã được xác định đều đang được giám sát y tế. Hiện tại, họ không có dấu hiệu mắc bệnh và kết quả xét nghiệm của họ đều âm tính". Theo các báo cáo không chính thức, bao gồm cả thông tin từ hãng tin độc lập trong khu vực là Liudi Baikala, gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi tại bệnh viện ở Shelekhov – nơi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nói trên được chuyển đến.

Cũng theo Liudi Baikala, lệnh cách ly đã được áp dụng tại ít nhất một bệnh viện phụ sản của thành phố.

Ông Gennady Onishchenko, cựu lãnh đạo cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor, phát biểu hôm 2/10 rằng ca nhiễm tại vùng Irkutsk "nhiều khả năng không phải là bệnh dịch hạch, nhưng ngay cả khi được xác nhận, dịch bệnh này cũng sẽ không lây lan".

Ông Onishchenko chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng thời tiết chuyển lạnh có thể sẽ ngăn chặn sự lây truyền của bệnh.

Dịch hạch thể phổi là một trong ba thể bệnh dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Hai thể còn lại thường lây lan qua tiếp xúc với bọ chét, động vật hoặc các mô nhiễm bệnh. Tuy nhiên, dịch hạch thể phổi (hay dịch hạch tấn công vào phổi) lại có thể dễ dàng lây truyền từ người sang người thông qua các hạt dịch tiết đường hô hấp.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN hôm 4/10 rằng họ đã biết về khả năng có trường hợp tử vong do bệnh dịch hạch ở Nga.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình với CDC và các đối tác liên ngành khác. Nhiều chi tiết chưa được xác nhận. Chúng tôi khuyến khích chính quyền Nga chia sẻ thông tin chính xác một cách nhanh chóng và công khai".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch thể phổi sẽ bị sốt, nhức đầu, suy nhược và “viêm phổi phát triển nhanh chóng kèm theo khó thở, đau ngực, ho và đôi khi có máu hoặc chất nhầy chảy nước”.

Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng bệnh dịch hạch có tỷ lệ tử vong cao nhưng cũng dễ dàng điều trị bằng kháng sinh và sử dụng các biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa nhiễm trùng.