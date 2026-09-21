Nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng bị bắt vì lừa vay 3,63 tỉ đồng

Nữ nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa vay 3,63 tỉ đồng để trả nợ. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12.2025, khi đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Hoa cần tiền để trả nợ cá nhân.

Hoa đưa ra thông tin gian dối rằng cần mượn tiền để tất toán một khoản vay ngân hàng, rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán rồi sẽ hoàn trả tiền cho người cho vay.

Tin tưởng thông tin này, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Hoa sau đó trả lại cho bà D. 1,2493 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Cẩm Hoa để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, số điện thoại 0935.345.227 để được giải quyết theo quy định.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn