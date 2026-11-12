Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, trước đó ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1996, trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đồng Nai. Gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán các khoản nợ, đối tượng đã nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa, uy tín và vị trí công tác để chiếm đoạt tiền của người khác.

Thủ đoạn được Huân sử dụng là đưa ra thông tin có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo 2 tỷ đồng bằng chiêu đáo hạn. Ảnh CAĐN

Để tăng độ tin cậy, Huân còn sử dụng hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân làm căn cứ thuyết phục những người có nhu cầu cho vay tiền. Tin vào những thông tin và cam kết này, nhiều người đã giao tiền cho Huân.

Với thủ đoạn trên, Huân nhiều lần vay tiền rồi chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Văn Huân khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.

Địa điểm tiếp nhận thông tin là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai, số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.

Người có liên quan cũng có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Mai Hoàng Hải qua số điện thoại 0786.638.678 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị những người từng cho Nguyễn Văn Huân vay tiền, có giao dịch hoặc tài liệu liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, kịp thời.