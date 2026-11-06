Nhân viên ngân hàng 'kiếm tiền' giỏi nhất 9 tháng gọi tên SHB, Techcombank

SHB dẫn đầu, vượt Techcombank và MB về hiệu suất lao động

Bức tranh hiệu suất lao động ngành ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong khi lợi nhuận tại phần lớn nhà băng tiếp tục tăng trưởng, quy mô nhân sự có sự điều chỉnh, kéo theo những biến động về lợi nhuận bình quân trên mỗi nhân viên.

Theo thống kê từ báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng, hiệu suất lao động được tính bằng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng chia cho số lượng nhân viên cuối kỳ, sau đó quy đổi bình quân theo tháng.

Đáng chú ý, SHB vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với mức lợi nhuận bình quân khoảng 230 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 2,07 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 13.994 tỷ đồng, trong khi số lượng nhân viên tại cuối tháng 9 là 6.759 người. So với mức tham chiếu khoảng 211 triệu đồng/người/tháng của năm trước, hiệu suất tăng gần 9%.

Đứng thứ hai là Techcombank với mức lợi nhuận bình quân khoảng 218 triệu đồng/người/tháng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt 23.386 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, tăng 29% so với cùng kỳ, với quy mô nhân sự 11.907 người.

So với mức tham chiếu gần 176 triệu đồng/người/tháng của năm 2025, hiệu suất tại Techcombank tăng khoảng 24%. Tính chung 9 tháng, bình quân mỗi nhân viên ngân hàng tạo ra gần 1,96 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vietcombank xếp thứ ba với hiệu suất đạt khoảng 181 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 1,62 tỷ đồng trong 9 tháng. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 36.431 tỷ đồng và có 22.401 nhân viên tại cuối quý III.

Đáng chú ý, MB, ngân hàng từng dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất lao động trong 6 tháng đầu năm, lùi xuống vị trí thứ tư khi tính lũy kế 9 tháng.

Với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 29.668 tỷ đồng và 18.608 nhân viên, hiệu suất lao động tại MB đạt khoảng 177 triệu đồng/người/tháng, tăng 27,3% so với mức tham chiếu năm trước.

VietinBank đứng thứ năm với mức lợi nhuận bình quân gần 174 triệu đồng/người/tháng, tương đương 1,56 tỷ đồng trong 9 tháng. Đây là ngân hàng có mức cải thiện đáng chú ý trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, với hiệu suất tăng khoảng 40,6%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về HDBank với khoảng 160 triệu đồng/người/tháng, VPBank đạt 142,5 triệu đồng và ACB đạt 137 triệu đồng.

ABBank và LPBank khép lại nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu, với mức lợi nhuận bình quân lần lượt khoảng 131,6 triệu đồng và 125,5 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, có 10 ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế bình quân trên 125 triệu đồng/người/tháng, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng đầu năm.

Nhiều ngân hàng cải thiện mạnh lợi nhuận bình quân mỗi nhân viên

Bên cạnh nhóm dẫn đầu về quy mô lợi nhuận bình quân, một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ ghi nhận tốc độ cải thiện hiệu suất lao động đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm.

NCB là trường hợp nổi bật khi lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 1.582 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 650 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với 2.215 nhân viên tại cuối tháng 9, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 79,4 triệu đồng/người/tháng.

So với mức tham chiếu khoảng 31,2 triệu đồng/người/tháng của năm trước, hiệu suất tại NCB tăng khoảng 155%. Tuy nhiên, mức tăng cao một phần đến từ nền lợi nhuận thấp của cùng kỳ năm 2025.

BVBank cũng ghi nhận mức cải thiện đáng kể khi hiệu suất tăng gần 87%, lên khoảng 31,3 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng đạt 822 tỷ đồng, so với mức 435 tỷ đồng cùng kỳ.

ABBank tiếp tục nằm trong nhóm có tốc độ cải thiện cao với mức tăng khoảng 74%, đưa hiệu suất lên 131,6 triệu đồng/người/tháng. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 4.301 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý như VietBank tăng gần 50%, VPBank tăng 31,9%, BIDV tăng khoảng 27,7% và TPBank tăng 24,5%.

Ở nhóm tiếp theo, PGBank ghi nhận hiệu suất tăng khoảng 23,1%, OCB tăng 22%, Nam A Bank tăng 20,9% và KienlongBank tăng 20,6% so với mức tham chiếu năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận hiệu suất thấp hơn mức tham chiếu, chủ yếu trong bối cảnh lợi nhuận trước thuế suy giảm.

SeABank ghi nhận mức lợi nhuận bình quân khoảng 83 triệu đồng/người/tháng, giảm 39%. Eximbank đạt khoảng 17,1 triệu đồng, giảm 55%, trong khi Saigonbank ghi nhận gần 4,8 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng 75%.

Tại Sacombank, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 9 tháng đạt 5.684 tỷ đồng. Với quy mô nhân sự 13.078 người tại thời điểm báo cáo, hiệu suất lao động đạt khoảng 48,3 triệu đồng/người/tháng.

Xét chung nhóm 27 ngân hàng, tổng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 288.320 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số nhân viên tại cuối tháng 9/2026 đạt 249.245 người.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế bình quân của nhóm ngân hàng đạt khoảng 128,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương gần 1,16 tỷ đồng mỗi nhân viên trong 9 tháng.

Chỉ tiêu này phản ánh quy mô lợi nhuận trước thuế tính trên mỗi lao động, không đồng nghĩa với số tiền từng nhân viên trực tiếp tạo ra hoặc thu nhập thực nhận. Kết quả cũng có thể chịu ảnh hưởng từ cơ cấu hoạt động, chi phí dự phòng và biến động nhân sự tại từng ngân hàng.