Nhân viên Mr Pips dụ dỗ bị hại 'kéo tài khoản về bờ'

Ngày 3/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Tổ công tác Đồn Biên phòng Chiềng On vừa phát hiện và bắt giữ một người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép khi đang vận chuyển 9 con bò không có giấy tờ theo quy định.