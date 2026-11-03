Nhân viên Mr Pips dụ dỗ bị hại 'kéo tài khoản về bờ'
Trong phiên thẩm vấn ngày 2/11 tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, nhiều bị hại bày tỏ sự bức xúc và bất bình khi bị các nhân viên chăm sóc khách hàng của Mr Píp liên tục tư vấn, gạ gẫm, dụ dỗ nạp thêm tiền để "kéo tài khoản về bờ". Khi được một luật sư gợi ý, nhiều bị hại bất bình, không đồng ý xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nhan-vien-mr-pips-du-do-bi-hai-keo-tai-khoan-ve-bo/7533.html