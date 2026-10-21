Nhân viên lái thử Porsche 911 GT3 của khách gây tai nạn, 3 tháng chưa xử lý xong

Theo trang tin ô tô Cartoq, vụ việc liên quan đến một chiếc Porsche 911 GT3 có giá niêm yết tại showroom 3,32 crore rupee (khoảng 9,7 tỷ đồng). Chủ xe đã đưa phương tiện đến VST Motors, đại lý Porsche tại Bengaluru, để bảo dưỡng vào tháng 7/2026.

Theo thông tin chủ xe đăng tải trên Instagram, ngày 23/7, chiếc Porsche 911 GT3 màu xám đậm do nhân viên trung tâm dịch vụ tên Prasanna điều khiển lái thử đã va chạm trực diện với một chiếc taxi gần cầu Katamnallur, khu vực KR Pura.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy phần đầu của cả hai xe đều hư hỏng nặng. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

Theo đơn khiếu nại của tài xế taxi T Siddgowda, thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang chở khách đến sân bay quốc tế Kempegowda. Khi giảm tốc độ để rẽ phải tại một nhánh đường, chiếc Porsche đi từ hướng ngược lại lao tới và đâm trực diện vào taxi. Tài xế taxi cáo buộc người điều khiển chiếc xe thể thao đã lái xe cẩu thả, thiếu an toàn.

Nguyên nhân chính xác của vụ va chạm hiện chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng hiện đưa ra giải thiết chiếc Porsche có thể đã mất kiểm soát trong quá trình chạy thử. Khả năng người lái chưa quen với đặc tính vận hành của mẫu xe hiệu suất cao này, song chưa có kết luận xác nhận.

Porsche 911 GT3 là phiên bản tập trung vào khả năng vận hành thể thao. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh nằm ngang, dung tích 4.0L, hút khí tự nhiên, cho công suất 502 mã lực và mô-men xoắn 450Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 311km/h.

Sau khi chiếc GT3 bị hư hỏng trong lúc nằm tại trung tâm dịch vụ, chủ xe cho biết anh đã liên hệ với VST Motors để yêu cầu giải thích và tìm phương án khắc phục. Anh cũng gửi thư tới Porsche Ấn Độ, nhưng cho rằng phản hồi nhận được từ cả hai phía chưa đáp ứng kỳ vọng.

Theo lời chủ xe, vụ việc vẫn chưa có hướng giải quyết thỏa đáng sau khoảng 3 tháng. Anh cho biết việc liên lạc với các bên liên quan gần đây gần như bị đình trệ, khiến mình quyết định đưa câu chuyện lên mạng xã hội để yêu cầu trách nhiệm rõ ràng hơn.

Chủ xe cũng bày tỏ sự thất vọng khi trải nghiệm sở hữu một chiếc 911 GT3 lại phát sinh tranh chấp kéo dài sau sự cố tại đại lý. Tuy nhiên, những cáo buộc về cách xử lý vụ việc hiện chủ yếu xuất phát từ phía chủ xe; chưa có thông tin độc lập xác nhận đầy đủ phản hồi của VST Motors và Porsche Ấn Độ, cũng như kết quả xử lý trách nhiệm giữa các bên.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của đơn vị dịch vụ khi xe của khách hàng bị hư hỏng trong thời gian được giao cho đại lý quản lý. Với những mẫu xe có giá trị cao, quy trình tiếp nhận, chạy thử, bảo hiểm và xử lý sự cố cần được làm rõ để tránh phát sinh tranh chấp kéo dài.

Trong trường hợp này, chưa có đủ thông tin để kết luận đại lý phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa hay chủ xe có nghĩa vụ sử dụng bảo hiểm của mình. Điều đó còn phụ thuộc vào hồ sơ vụ tai nạn, hợp đồng dịch vụ, phạm vi bảo hiểm và kết quả xác định trách nhiệm. Các điều khoản trong hợp đồng cũng không mặc nhiên đồng nghĩa đại lý được miễn mọi trách nhiệm trong mọi tình huống.

Theo Cartoq

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