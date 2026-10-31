Nhân viên giao hàng tráo tài sản trong bưu phẩm, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 31/10 thông tin từ Công an xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nhân viên giao hàng có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Trước đó, vào ngày 30/10, đại diện một công ty giao hàng nhanh có trụ sở tại TP.HCM và chi nhánh chuyển hàng tại xã Long Định đã đến cơ quan công an trình báo. Theo đơn trình báo, nhân viên Nguyễn Thanh Lệ Thúy (28 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa của khách hàng.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Lệ Thúy về hành vi trộm cắp bưu phẩm (Ảnh: CACC)

Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xã Long Định đã mời Thúy lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ ngày 4/9 đến ngày 30/9/2026, Thúy đã nhiều lần thực hiện hành vi tráo đổi hàng hóa bên trong các bưu phẩm. Cụ thể, sau khi tráo hàng, đối tượng dán lại nhãn và thông báo khách không nhận hàng để chi nhánh chuyển hoàn về cho các shop bán hàng online. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại qua các lần tráo đổi ước tính khoảng 102 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, vào các ngày 4, 6, 16 và 20/9, Thúy đã tráo 4 đơn hàng chứa camera, sau đó đem rao bán trên mạng xã hội Facebook và thu lợi bất chính 47 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 30/9, khi nhận giao một bưu phẩm gồm 2 chiếc laptop với số tiền thu hộ 21,9 triệu đồng, Thúy tiếp tục chiếm đoạt. Đối tượng lấy hộp và nhãn hàng của khách, thay thế bằng các vật nặng có hình dạng tương tự rồi dán nhãn lại như cũ. Tiếp đó, Thúy đem bưu phẩm này về chi nhánh, báo khách không nhận hàng nhằm chiếm đoạt luôn số tiền thu hộ.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Long Định tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.