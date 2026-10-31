Nhân viên giao hàng tráo bưu phẩm, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Đối tượng Thúy và nơi cất giữ tang vật.

Theo trình báo, từ ngày 4-9 đến 30-9-2026, Thúy nhiều lần tráo hàng hóa bên trong các bưu phẩm, dán lại nhãn rồi báo khách không nhận hàng để chi nhánh hoàn trả về cho shop bán hàng trực tuyến. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là 102 triệu đồng.Quá trình xác minh, Công an xã Long Định mời Thúy đến làm việc. Tại đây, Thúy thừa nhận đã tráo 4 đơn hàng chứa camera vào các ngày 4, 6, 16 và 20-9, sau đó rao bán trên mạng xã hội Facebook, thu về 47 triệu đồng.Đến ngày 30-9, Thúy nhận giao một bưu phẩm gồm 2 laptop cho khách và thu hộ số tiền 21,9 triệu đồng. Sau khi kiểm tra laptop, Thúy lấy toàn bộ hàng hóa cùng hộp và nhãn của khách, thay bằng vật nặng có hình dạng tương tự rồi dán nhãn lại. Sau đó, Thúy mang bưu phẩm về chi nhánh, báo khách không nhận hàng nhằm chiếm đoạt số tiền khách đã thanh toán.Vụ việc đang được Công an xã Long Định tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.LONG GIANG