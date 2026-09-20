Nhân viên đường sắt trao trả hơn 30 triệu đồng hành khách bỏ quên trên tàu

Ngày 20/9/2026, tại ga La Hai, Trưởng tàu SE21 Nguyễn Quốc Khánh đã trao trả tài sản hành khách Nguyễn Phan Mỹ Uyên cùng chồng. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Số tài sản khách bỏ quên trên tàu SE21. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam)

Trước đó, ngày 19/9, tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn, do Trưởng tàu Lê Văn Thi phụ trách. Sau khi tàu đón, trả khách tại ga La Hai và tiếp tục hành trình, tiếp viên toa số 4 Lê Anh Dũng trong quá trình vệ sinh toa xe phát hiện một túi da màu nâu bỏ quên tại giường số 6.

Anh Lê Anh Dũng đã báo cáo Trưởng tàu và cùng các thành viên tổ tàu kiểm tra, xác định tài sản bên trong túi. Qua kiểm tra, túi có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Phan Mỹ Uyên, hơn 30 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền kim loại màu vàng và một số tài sản cá nhân khác.

Căn cứ thông tin trên vé, tổ tàu xác định hành khách Nguyễn Phan Mỹ Uyên đi từ ga Biên Hòa đến ga La Hai. Trưởng tàu Lê Văn Thi liên hệ với hành khách để thông báo việc tìm thấy tài sản, đồng thời bảo quản số tài sản trên và thống nhất phương án trao trả khi tàu SE21 trở lại ga La Hai vào ngày 20/9.

Chiều cùng ngày, tại ga La Hai, tàu SE21 do Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh phụ trách đã trao trả đầy đủ số tài sản cho chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên và chồng.

Nhận lại tài sản cùng các giấy tờ cá nhân, chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên cảm ơn các nhân viên đường sắt đã kịp thời thông báo, bảo quản và trao trả tài sản.