Nhân viên đường sắt trả lại hành khách hành lý bỏ quên giá trị lớn

Trưởng tàu SE1 Nguyễn Trường Thọ bàn giao lại tài sản cho hành khách Trần Thị Phước Hiền tại ga Đồng Hới ngày 13/11/2026. (Ảnh: VĂN THIỆU)

Theo đó, nhân viên nhà ga đã kịp thời phát hiện, bảo quản và phối hợp trao trả balo hành lý chứa nhiều tài sản có giá trị lớn, ước tính khoảng 3 tỷ đồng, cùng tiền mặt, ngoại tệ, vàng và các thiết bị điện tử cho hành khách bỏ quên. Cụ thể, đêm 12/11/2026, hành khách Trần Thị Phước Hiền đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới, có chỗ tại toa số 12, đã sơ ý để quên balo hành lý tại phòng đợi ga Thanh Hóa.

Tài sản bỏ quên của hành khách. (Ảnh: NĂM NHUNG)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa (Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh), đã phát hiện và nhanh chóng tiến hành kiểm tra, thống kê tài sản, lập biên bản theo đúng quy định. Qua kiểm tra, túi hành lý có nhiều tài sản giá trị, gồm: 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, một miếng vàng thương hiệu PNJ, một điện thoại di động, một máy tính xách tay hiệu HP và đặc biệt là 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng, cùng một số tài sản và vật dụng có giá trị khác.

Nhân viên khách vận Đỗ Thị Thu Hương. (Ảnh: TRỊNH NĂM)

Với mong muốn hành khách sớm nhận lại tài sản, ngay trong đêm, nhân viên khách vận Đỗ Thị Thu Hương đã phối hợp bàn giao toàn bộ hành lý cho ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1 để chuyển đến ga Đồng Hới và trao trả trực tiếp cho hành khách. Ngày 13/11/2026, toàn bộ tài sản, tư trang hành lý đã được bàn giao đầy đủ cho chị Trần Thị Phước Hiền. Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, chị Hiền vô cùng vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Đỗ Thị Thu Hương, ông Nguyễn Trường Thọ cùng các nhân viên đường sắt.

Việc kịp thời phát hiện, bảo quản và trao trả tài sản có giá trị lớn cho hành khách đã thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và văn hóa phục vụ của người lao động ngành đường sắt. Những hành động đẹp, thiết thực ấy đã góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh người đường sắt thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp trong lòng nhân dân và hành khách.